"यावेळी गौरीच्या आरतीला तुझी खूप आठवण आली" प्रियाच्या आठवणीत अंकिता भावूक; "माझ्या प्रत्येक अडचणीवेळी.."

अभिनेत्री प्रिया मराठेचं वयाच्या 38 व्या वर्षी कॅन्सरमुळे निधन झालं आणि तिच्या अचानक जाण्याने सर्वांना धक्का बसला.तिच्या अंत्यसंस्कारावेळी अनेक मित्र-मैत्रिणी उपस्थित होते, तर अभिनेत्री अंकिता लोखंडेनेही सोशल मीडियावर पोस्ट करून भावना व्यक्त केल्या.पवित्र रिश्तामधून अंकिता आणि प्रियाची खास मैत्री झाली होती, प्रार्थना बेहेरेसोबत त्यांची छोटी गँग असून त्यांचा बंध अतिशय स्पेशल होता..News : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या अकस्मात निधनाने सगळ्यांना धक्का बसला. वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी कॅन्सरमुळे प्रियाला जगाचा निरोप घ्यावा लागला. तिच्या अंत्यसंस्कारावेळी तिचे अनेक मित्र-मैत्रिणी उपस्थित होते. .अभिनेत्री अंकिता लोखंडेनेही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिच्या भावना व्यक्त केल्या. त्या दोघीनी पवित्र रिश्तामध्ये एकत्र काम केलं होतं. इतकंच नाही तर अजूनही त्या एकमेकींच्या संपर्कात होत्या. काय म्हणाली अंकिता जाणून घेऊया. ."प्रिया माझी पवित्र रिश्तामधील सगळ्यात पहिली मैत्रीण होती. प्रार्थना आणि प्रिया आमची छोटीशी गँग. आम्ही जेव्हा एकत्र असायचो तेव्हा सगळं संपूर्ण वाटायचं. प्रिया, प्रॅट आणि आम्ही एकमेकांना प्रेमाने वेडे असं मराठीत म्हणायचो. आमचा बॉण्ड खरंच खूप स्पेशल होता.ती माझ्या चांगल्या दिवसात माझ्या सोबत होती आणि माझ्या वाईट दिवसातही तिने मला सांभाळलं. जेव्हा मला गरज होती तेव्हा प्रत्येकवेळी ती हजर राहिली आहे. तिने कधीच माझ्या घरातील गणपती वेळेची गौरीची महाआरती चुकवली नाहीये. मी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करेन. माझी वेडी. मला तुझी खूप आठवण येईल."."प्रिया खूप खंबीर होती. तिने प्रत्येक लढाई धैर्याने आणि शौर्याने लढली. आज ती नाहीये आमच्यासोबत आणि हे लिहिताना माझं हृदय तुटतंय. तिला गमावणं हा आमच्यासाठी एक संकेत आहे की एखाद्याच्या हसऱ्या चेहऱ्यामागे तो कितीतरी लढाया लढत असतो. त्यामुळे कायम दयाळू राहा.प्रिया माझी वेडे तू कायमच माझ्या हृदयात आणि आठवणीत राहशील. प्रत्येक हसणं, अश्रू आणि क्षणासाठी तुझे आभार. पुन्हा आपण भेटू... ओम शांती."अशी पोस्ट तिने लिहिली..FAQs :Q1. प्रिया मराठेचं निधन कशामुळे झालं?➡️ कॅन्सरमुळे.Q2. निधनाच्या वेळी प्रियाचं वय किती होतं?➡️ 38 वर्षं.Q3. प्रिया आणि अंकिता लोखंडेची भेट कधी झाली होती?➡️ दोघी 'पवित्र रिश्ता' मालिकेत एकत्र काम करताना भेटल्या.Q4. अंत्यसंस्कारावेळी कोण उपस्थित होते?➡️ अनेक मित्र-मैत्रिणी आणि तिचा जवळचा मंडळी वर्ग उपस्थित होता.Q5. प्रार्थना बेहेरे, प्रिया आणि अंकिता लोखंडे यांच्या गँगला काय म्हणायचं?➡️ त्या एकमेकींना प्रेमाने "वेडे" म्हणायच्या आणि त्यांची छोटी गँग होती.