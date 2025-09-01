Premier

"यावेळी गौरीच्या आरतीला तुझी खूप आठवण आली" प्रियाच्या आठवणीत अंकिता भावूक; "माझ्या प्रत्येक अडचणीवेळी.."

Ankita Lokhande Heartfelt Note For Priya Marathe : अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या अकस्मात निधनाने सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. तिची सहकलाकार आणि मैत्रीण अंकिता लोखंडेने तिच्या आठवणी शेअर केल्या.
Ankita Lokhande Heartfelt Note For Priya Marathe
kimaya narayan
  1. अभिनेत्री प्रिया मराठेचं वयाच्या 38 व्या वर्षी कॅन्सरमुळे निधन झालं आणि तिच्या अचानक जाण्याने सर्वांना धक्का बसला.

  2. तिच्या अंत्यसंस्कारावेळी अनेक मित्र-मैत्रिणी उपस्थित होते, तर अभिनेत्री अंकिता लोखंडेनेही सोशल मीडियावर पोस्ट करून भावना व्यक्त केल्या.

  3. पवित्र रिश्तामधून अंकिता आणि प्रियाची खास मैत्री झाली होती, प्रार्थना बेहेरेसोबत त्यांची छोटी गँग असून त्यांचा बंध अतिशय स्पेशल होता.

