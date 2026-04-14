"माझ्या सोळा सोमवारच्या व्रतांचा प्रसाद" अपूर्वाने उघड केली तिची भन्नाट लव्हस्टोरी; "मी मुलं बघणं सोडलेलं पण.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर कायम चर्चेत असते. नुकतीच अपूर्वाने दुसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधली. तनुज गोवळकरशी तिने लग्न केलं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिची लव्हस्टोरी उघड केली. .अपूर्वा आणि तनुजने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने त्यांची ओळख कशी झाली आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय कसा घेतला हे उघड केलं. काय म्हणाली अपूर्वा जाणून घेऊया. ."गेली अनेक वर्ष मी जोडीदार शोधते आहे. अगदी नातेवाईक, मैत्रिणी आणि मॅट्रिमोनियल साईट्सवर मी जोडीदार शोधत होते. अनेकांना भेटत होते. पण बऱ्याचदा असं व्हायचं की जी मुलं यायची ती लोक तेच प्रश्न विचारायची म्हणजे आवडीनिवडी वगैरे. पण माझे जे प्रश्न होते कुटुंबाचं काय ? मूळ हवंय की नको यावर कुणीच बोलत नव्हतं. त्यात अनेकजण असेही होते जे मला ओळखायचे त्यामुळे ते जास्त मी साकारलेल्या भूमिकांवर बोलायचे. त्यामुळे मी खूप वैतागले होते. एका काळानंतर मी थांबले. मी वैतागले होते. "."त्यानंतर मी याकडे गेम म्हणून बघू लागले. तर माझी भाची आहे अधिका तिने ते पाहिलं. ती नऊ वर्षांची आहे. तर ती ते बघू लागली आणि मला म्हणाली मी तुझ्यासाठी नवरा शोधते. आधी एका डॉक्टरचं प्रोफाइल होतं. तर ती म्हणाली हा नको कारण हा पेशन्ट्सला वेळ देईल की तुला वेळ देईल. मग एकाचा हातात गिटार घेतलेला फोटो होता तर ती म्हणाली हा असं सतत बाजा वाजवत राहिला तर तू वैतागशील तर हा पण नको. मग तिला तनुजचा फोटो दिसला. त्यात त्याने सूट घातलेला आणि चांगला दिसत होता. तर तिला तो आवडला. ती म्हणाली हा नवरा म्हणून चांगला आहे आणि तू याच्याशी लग्न कर. मी हो म्हटलं आणि तिला म्हटलं आता आपण झोपूया. पण हे सगळं बोलणं होईपर्यंत तिने रिक्वेस्ट पाठवली होती. "."तिने रिक्वेस्ट पाठ्वलीच होती म्हणून मी त्याच्याशी बोलू लागले. त्यावेळी माझं मालिकेचं शूटही सुरु होतं. त्यामुळे आम्ही फक्त चॅटवर बोलत होतो. जेव्हा आम्ही प्रत्यक्षात भेटलो तोपर्यंत आम्ही फोनवर बोललो नव्हतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला मी अभिनेत्री आहे हे माहिती होतं पण त्याने माझं कोणतं काम पाहिलं नव्हतं. त्यामुळे जेव्हा आमची भेट झाली तेव्हा आम्ही ज्यावर बोलायचो होतो त्यावर बोललो. त्यामुळे मला तो खूप आवडला आणि घरी गेल्या गेल्या आईला सांगितलं की मला या मुलाशी लग्न करायचं आहे."."त्यानंतर मी विपश्यनेला गेले होते 11 दिवसांसाठी त्यावेळी मी त्याच्यासाठी अकरा पत्र १ १ दिवसांसाठी आणि त्याच्याशी संबधीत गाणं असं दिलं. जेव्हा मी परत आले तेव्हा त्याने त्या प्रत्येक पत्राचं उत्तर लिहिलं होतं. मी ताज लॅण्डला त्याच्यासाठी सरप्राईज प्लॅन केलं होत. हे सगळं फक्त नऊ महिन्यात घडलं आणि आम्ही लग्नाचा निर्णय घेतला." असं ती म्हणाली.."माझा मॅनिफेस्टवर विश्वास आहे. तनुज हे त्याचंच फळ आहे. मी जसा मुलगा मागितला होता तसा मला मिळाला. "