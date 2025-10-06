Premier

साईबाबांनी स्वप्नात दर्शन देताच दूर झाला बॉलिवूड अभिनेत्रीचा रोग ! 'या' दिग्दर्शकाच्या होती प्रेमात

Bollywood Well Known Actress Biography : बॉलिवूडमधील एका दिग्गज अभिनेत्रीने स्वतःची वेगळी ओळख तिच्या कारकिर्दीमध्ये निर्माण केली. जाणून घेऊया तिच्या प्रवासाविषयी.
Entertainment News : द जुबली गर्ल या नावाने ओळखली जाणारी बॉलिवूडमधील एका अभिनेत्रीने सलग सुपरहिट सिनेमे दिले. पण आता उतारवयात ही अभिनेत्री बॉलिवूड क्षेत्र सोडून दुसऱ्याच क्षेत्रात कार्यरत आहे. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि कसा आहे तिचा प्रवास जाणून घेऊया.

