साईबाबांनी स्वप्नात दर्शन देताच दूर झाला बॉलिवूड अभिनेत्रीचा रोग ! 'या' दिग्दर्शकाच्या होती प्रेमात

Entertainment News : द जुबली गर्ल या नावाने ओळखली जाणारी बॉलिवूडमधील एका अभिनेत्रीने सलग सुपरहिट सिनेमे दिले. पण आता उतारवयात ही अभिनेत्री बॉलिवूड क्षेत्र सोडून दुसऱ्याच क्षेत्रात कार्यरत आहे. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि कसा आहे तिचा प्रवास जाणून घेऊया. .या अभिनेत्री आहेत आशा पारेख. सध्या त्यांचं वय 84 वर्षं आहे पण आजही त्यांच्या सौंदर्याची चर्चा पाहायला मिळते. त्यांचा जन्म 2 ऑक्टोबरला 1942 ला झाला. त्यांची आई बोहरी मुस्लिम होती. तर त्यांचे वडील हिंदू गुजराती होते. आशा यांच्या वडिलांचं नाव प्राणलाल पारेख होतं. त्यांच्याशी लग्न झाल्यावर सलमा यांनी त्यांचं नाव बदलून सुधा पारेख ठेवलं आणि त्यांनी हिंदू धर्म स्वीकारला. सुधा पारेख या स्वातंत्र्य सैनिक होत्या. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता. त्यांना जेलही झाली होती. या दरम्यान त्या गरोदर होत्या..आशा पारेख यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, त्यांची आई काही काळ जेलमध्ये होती त्यावेळी त्या त्यांच्या गर्भात होत्या. पण त्यानंतर त्यांच्या काकांनी त्यांना जेलमधून सोडवलं आणि घरी घेऊन गेले. या दरम्यान आशा यांचा जन्म झाला नाहीतर त्यांचा जन्म जेलमध्ये झाला असता. .आशा खूप अध्यात्मिक आहेत. त्यांनी मुलाखतीत खुलासा केला होता की, एकदा त्यांना टायफॉईड झाला होता. त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलेलं की त्यांना बरं होण्यासाठी वेळ लागेल. पण त्यावेळी त्यांनी साई बाबा यांची प्रार्थना केली. त्या दिवशी रात्री त्यांना साईबाबांनी दर्शन दिलं. पण दुसऱ्या दिवशी त्या ठीक झाल्या होत्या. त्या मंदिरात जातात आणि हनुमान चालीसेचे नियमित पठण करतात. .इतकंच नाही एकेकाळी त्या प्रसिद्ध दिग्दर्शक नासिर हुसेन यांच्या प्रेमात पडल्या होत्या. ते त्यांच्यापेक्षा वयाने 16 वर्षांनी मोठे होते. त्यांचं लग्न झालं होतं, त्यांना मुलं होती. त्यामुळे अभिनेत्रीने त्यांच्याशी लग्न केलं नाही कारण त्यांना घर तोडणारी स्त्री हे नाव नको होतं. पण त्यांनी मुलाखतीत कबुली दिली होती की, ते एकमेव व्यक्ती होत्या ज्या त्यांच्या प्रेमात पडल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी कुणाशीच लग्न केलं नाही. .लग्नाविषयी बोलताना त्यांनी असाही खुलासा केला की, त्यांना लग्न करण्याची इच्छा नव्हती पण त्यांच्या आईला त्यांचं लग्न करायचं होतं. त्या अनेक मुलांना भेटल्या पण त्यांना कुणीच पसंत पडलं नाही. तर त्यांच्या कुंडलीमध्येही यशस्वी लग्नाचा योग नव्हता. त्यामुळे त्यांनी नंतर लग्नाचा विचार सोडला.