'अशोकमुळे ती लिंबू कलरची साडी फेमस झाली' अशी ही बनवाबनवी सिनेमाबद्दल बोलताना अश्विनी भावे म्हणाल्या...'सचिनचं ते स्त्री पात्र...'

MARATHI CLASSIC 'ASHI HI BANWA BANWI' STILL RULES HEARTS: मराठीतील प्रसिद्ध सिनेमा 'अशी ही बनवाबनवी' आज देखील प्रेक्षकांच्या मनात तितकाच घर करुन आहे. इतकी वर्ष होऊनही प्रेक्षक तितक्याच आवडीनं हा सिनेमा बघतात. या सिनेमाची लोकप्रियता जरा सुद्धा कमी झालेली नाही. या सिनेमात लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिळगांवकर, अशोक सराफ यांची जोडी प्रचंड गाजली. तसंच या सिनेमात अश्विनी भावे यांची लिंबू कलरची साडी सुद्धा प्रचंड लोकप्रिय झाली. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत अश्विनी भावेनी सगळं क्रेडिट अशोक सराफ यांना दिलं आहे. .नुकतीच अश्विनी भावे यांनी रेडिओ सिटीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी 'अशी ही बनवाबनवी' या सिनेमावर भरभरुन गप्पा मारल्या. यावेळी त्यांनी त्यांच्या भूमिकेबद्दल सुद्धा सांगितलं. त्यांचं लिंबू रंगाच्या साडीवरील मत ऐकून प्रेक्षकांचा त्यांच्याविषयी असलेला आदर दुप्पट वाढला. .त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या की, 'या सिनेमामध्ये तिन्ही पिढ्यांना मनोरंजन करण्याची ताकद आहे. अशी गोष्ट घडणं खरंच खूप दुर्मिळ आहे. माझी सिनेमात फार छोटी व्यक्तीरेखा होती. त्यावेळी लिंबू कलरची साडी फक्त अशोक सराफमुळे लोकप्रिय झाली. कारण मला आता वाटत सुद्धा नाही ते डायलॉग आता बोलू शकेन. या सिनेमात माझी छोटी भूमिका असली तरी प्रेक्षकांच्या प्रचंड पसंतीस उतरली.'.पुढे बोलताना अश्विनी भावे म्हणाल्या की, 'या सिनेमात चार मुख्य नायिका होत्या. त्यात सचिन आणि लक्ष्या यांनी सुद्धा स्त्री पात्र साकारलं होतं. त्यात सगळ्यात सुंदर स्त्री पात्र सचिनचं होतं. म्हणजे त्याच्यासोबत आम्ही स्पर्धाच करू शकत नाही. माझ्या वाट्याला किती क्षण यावे. त्यातही इतकं प्रेम मिळालं त्याचं अवघडल्यासारखं वाटतं. परंतु हे सगळं ठरवून केलं नव्हतं परंतु ते झालं.' असं या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या.