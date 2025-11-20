Viral Video: देवीच्या जत्रेत छाया कदमची कोकणात हजेरी, साधेपणाचं झालं कौतूक, गावाकडचं प्रेम जपणारी अभिनेत्री

अभिनेत्री छाया कदम यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. त्यानी साकारलेली प्रत्येक भूमिका त्या सिनेमासाठी विशेष ठरलीय. फ्रँडी, सैराट, झुंड यासह लापता लेडीजमध्ये सुद्धा त्यांनी आपल्या अभिनयातून एक वेगळी छाप निर्माण केली. छाया कदम यांनी साध्या, सहज आणि सुंदर अभिनयातून प्रेक्षकांना वेगळेपण दाखवून दिलं. त्यांनी हिंदी सिनेमांमध्ये सुद्धा आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांची लापता लेडीजमधील भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. .अभिनेत्री छाया कदम या सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असतात. त्या त्यांचे दैनंदिन अपडेट्स चाहत्यांना देत असतात. अशातच त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांचा साधेपणा पुन्हा चाहत्यांना अनुभवायला मिळाला आहे. छाया कदम यांनी कामातून वेळ काढत कोकणातल्या जत्रेत हजेरी लावली होती. .छाया कदम या मुळच्या कोकणातील धामापूरच्या रहिवाशी आहे. त्यांनी नुकतीच त्यांची गावी भेट दिली. यावेळी गावातील जत्रेतील व्हिडिओ त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. गावाकडे गेल्यावर छाया कदम यांनी सरंबळच्या सातेरी देवीच्या जत्रेत हजेरी लावली. या जत्रेचा व्हिडिओ त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये देवीची पालखी आणि जत्रेतील पारंपारिक लोकप्रकार पहायला मिळताय. .या व्हिडिओमध्ये दिसून येतय की, इतक्या मोठ्या अभिनेत्री असून सुद्धा छाया कदम या एका सामान्य माणसाप्रमाणे जत्रेत सहभागी झाल्या होता. त्यांचा व्हिडिओतील साधेपणा प्रेक्षकांना प्रचंड भावला आहे. अनेकांनी कमेंट करत छाया कदम यांचं कौतूक केलं आहे. एवढी मोठी सेलिब्रिटी असूनही मातीची जोडून राहिल्याचं अनेकांनी कमेंट करत म्हटलय. .माधुरी दीक्षितचा नवा अंदाज, 'मिसेस देशपांडे' सीरिजमध्ये दिसणार धकधक गर्ल, साकारणार सीरियल किलरची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.