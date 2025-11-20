Premier

Viral Video: देवीच्या जत्रेत छाया कदमची कोकणात हजेरी, साधेपणाचं झालं कौतूक, गावाकडचं प्रेम जपणारी अभिनेत्री

Lapata Ladies Fame Chhaya Kadam Visits Kokan Jatra: अभिनेत्री छाया कदम यांनी कोकणातील धामापूर गावातील सातेरी देवीच्या जत्रेला हजेरी लावत एक खास व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. प्रसिद्धीच्या शिखरावर असूनही त्यांनी सामान्य लोकांसारखेच जत्रेत सहभागी होत साधेपणा जपला आहे.
अभिनेत्री छाया कदम यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. त्यानी साकारलेली प्रत्येक भूमिका त्या सिनेमासाठी विशेष ठरलीय. फ्रँडी, सैराट, झुंड यासह लापता लेडीजमध्ये सुद्धा त्यांनी आपल्या अभिनयातून एक वेगळी छाप निर्माण केली. छाया कदम यांनी साध्या, सहज आणि सुंदर अभिनयातून प्रेक्षकांना वेगळेपण दाखवून दिलं. त्यांनी हिंदी सिनेमांमध्ये सुद्धा आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांची लापता लेडीजमधील भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली.

