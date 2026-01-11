Premier

अभिनयाचा पडदा ते राजकारणाचं मैदान गाजवणारी दीपाली सय्यदची बिग बॉसमध्ये एंट्री !

Deepali Sayyed In Bigg Boss Marathi 6 : अभिनेत्री दीपाली सय्यदची बिग बॉसमध्ये ग्रँड एंट्री झालीये. जाणून घेऊया तिच्याविषयी.
अभिनयाचा पडदा ते राजकारणाचं मैदान गाजवणारी दीपाली सय्यदची बिग बॉसमध्ये एंट्री !
kimaya narayan
Updated on

Bigg Boss Marathi 6 Update : कलर्स मराठीवरील बहुचर्चित कार्यक्रम बिग बॉस मराठी 6 चा सीजन सुरु झालाय. प्रेम, मैत्री, धमाल, राडे यामुळे बिग बॉस मराठीचे आजवरचे सीजन चांगलेच गाजले आहेत. घरात आता मराठी इंडस्ट्रीमधील सुंदर अभिनेत्री दीपाली सय्यदची बिग बॉस मराठीमध्ये एंट्री झाली आहे.

Loading content, please wait...
riteish deshmukh
bigg boss marathi
bigg boss
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com