'निर्वस्त्र करुन मारहाण केली आणि व्हिडिओ शूट केला' 'या' अभिनेत्रीवर मोलकरणीने केले गंभीर आरोप, पोलिसात तक्रार दाखल

सिनेसृष्टीत काही न काही घडत असतं. अशातच आता सिनेसृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. तमिळ आणि तेलुगु मनोरंजनविश्वात काम करणारी अभिनेत्री डिंपल हयातीविरोधात तिच्याच मोलकरणीने गुन्हा दाखल केलाय. डिंपलवर मोलकरणीने गंभीर आरोप केले आहेत. तिने तिच्यावर निर्वस्त्र करुन व्हिडिओ शूट केल्याचा आरोप केला आहे. .सियासत डॉट कॉमने दिलेल्या माहितीनुसार डिंपलकडे 22 वर्षीय प्रियंका बीबर ही काम करत होती. हैदराबादमधल्या डिंपल हयाती हिच्या घरी ती काम करत होती. परंतु डिंपल तिचा सतत अपमान करायची. तिला शिवीगाळ सुद्धा करायची. तसंच तिला जेवण सुद्धा देयची नाही असा आरोप प्रियंकाने केलाय. २२ वर्षीय प्रियकां ही ओडिसाची असून कामानिमित्त ती हैदराबादमध्ये आली होती..डिंपल तिच्या मोलकरणीला सतत म्हणायची की, 'तुझं आयुष्य आमच्या चपल्यांच्या बरोबर सुद्धा नाही' तसंच प्रियंकाने सांगितलं की, 29 सप्टेंबर रोजी डिंपलसोबत वाद झाला. त्यानंतर डिंपल आणि तिच्या नवऱ्याने प्रियंकाच्या आईवडिलांना मारण्याची धमकी दिली. तसंच ती सगळं मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करत होती. जेव्हा प्रियंकाने नवऱ्याला फोन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तिने हातातून फोन हिसकावून घेतला. तसंच मोलकरणीची झटापटीमध्ये कपडे फाटले गेले. त्यानंतर डिंपलने तिचा विवस्त्र व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न केला. एका एजेंटच्या मदतीने प्रियंका पोलिसांपर्यंत पोहचली..रम्यान या सर्व प्रकरणावर डिंपल तसंच तिच्या पतीनं कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. डिंपल ही साऊथ सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने 2017 साली गल्फ या तेलुगू सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्प केलं. त्यानंतर ती अनेक प्रसिद्ध सिनेमामध्ये पहायला मिळाली. परंतु सध्या डिंपलची मोठी चर्चा रंगतीय. सोशल मीडियावर तिच्यावर मोठी टीका होताना पहायला मिळतेय.