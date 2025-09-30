Premier

प्रेमाची परिभाषा बदलणाऱ्या मनाचे श्लोक सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिनेमाच्या टीमकडून पूरग्रस्तांना मदत

Manache Shlok Trailer Out : मनाचे श्लोक या आगामी सिनेमाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. या सिनेमाच्या टीमने यावेळी पूरग्रस्तांना मदत जाहीर केली.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : टीझर आणि गाण्यांमुळे आधीच चर्चेत असलेला ‘मना’चे श्लोक’ आता ट्रेलरमुळे आणखीच रंगला आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच सोहळा संपन्न झाला. यावेळी चित्रपटाच्या टीमकडून पूरग्रस्तांना अडीच लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली.

