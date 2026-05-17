"आम्ही एकत्र सिनेमा बघायला जाणार होतो त्यापूर्वीच" राजा शिवाजी फेम अभिनेत्रीला पितृशोक; म्हणाली..

Disha Pardeshi Lost Her Father : राजा शिवाजी सिनेमात अफजल खानच्या बेगमचं पात्र साकारणाऱ्या अभिनेत्री दिशा परदेशीच्या वडिलांचं निधन झालं. तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ही घटना शेअर केली.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी सिनेमा गाजतोय. या सिनेमात अभिनेत्री दिशा परदेशीने अफझलखानच्या पत्नीची भूमिका साकारली आहे. या सिनेमात तिने संजय दत्तसोबत सस्क्रीन शेअर केली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सिनेमाच्या रिलीजनंतर तिच्या वडिलांचं निधन झाल्याचं तिने उघड केलं.

