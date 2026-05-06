"तासन् तास श्वासावर नियंत्रण ठेवून..." 'राजा शिवाजी' सिनेमातील कठीण अंडरवॉटर सीनचा अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

Marathi Entertainment News : अभिनेता रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी हा सिनेमा गाजतो आहे. हा सिनेमा 1 मे ला रिलीज झाला. बॉक्स ऑफिसवर या सिनेमाने आतापर्यंत 50 कोटींची कमाई केली आहे. मराठीबरोबरच हिंदी आणि तेलुगू भाषेतही हा सिनेमा रिलीज झाला आहे. .या सिनेमात अनेक मराठी कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. या सिनेमात अभिनेत्री दिशा परदेशीने अफजल खानच्या बड्या बेगमची भूमिका साकारली आहे. या सिनेमात एक प्रसंग आहे ज्यात अफजल खान त्याच्या 63 बेगमांची हत्या करतो. हा सीन अंडर वॉटर शूट केला गेला. याचा अनुभव दिशाने सोशल मीडियावर शेअर केला. .बेगमच्या हत्येचा सीन शूट करण्यासाठी दिशासोबतच इतर कलाकारांनाही खास ट्रेनिंग देण्यात आलं होतं. याचे काही बिहाइंड द सीन सोशल मीडियावर शेअर करत तिने कॅप्शनमध्ये तिचा अनुभव शेअर केला. ती म्हणाली "'राजा शिवाजी' मधील त्या बहुचर्चित आणि प्रभावी पाण्याखालील दृश्याचा भाग होणं, माझ्यासाठी खूप खास अनुभव होता. अफजल बेगमच्या भूमिकेतून त्या प्रसंगाची 'वेदना' आणि 'तीव्रता' साकारताना खूप काही शिकायला मिळालं.या संपूर्ण वॉटर सिक्वेन्ससाठी रितेश सरांनी आम्हा सगळ्यांना आधीपासूनच उत्तम ट्रेनिंग दिलं. पाण्याखाली अभिनय करणं, तासन्तास श्वासावर नियंत्रण ठेवणं, आणि प्रत्येक शॉटची अचूक तयारी—हे सगळं इतकं बारकाईने प्लॅन केलं गेलं होतं की आम्हाला सेटवर पूर्णपणे सुरक्षित आणि आत्मविश्वास वाटत होता.सुरक्षेपासून ते शॉट डिव्हिजनपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेतल्यामुळे हा कठीण सीनही खूप सहज झाला. अशा टीमसोबत काम करणं खरंच भाग्याची गोष्ट आहे. ".अनेकांनी कमेंट्समधून दिशाने सीनसाठी घेतलेल्या मेहनतीचं कौतुक केलं आहे. तर राजा शिवाजी सिनेमाचंही अनेकजण कौतुक करत आहेत. या सिनेमाला उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. .दिशाबरोबरच या सिनेमात संजय दत्त, फरदीन खान, विद्या बालन, बोमन इराणी, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते यांच्या सिनेमात मुख्य भूमिका आहेत. तर रितेशने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली असून जिनिलिया महाराणी सईबाईंच्या भूमिकेत दिसते आहे.