"मेरे लाईफ में हिरो की एंट्री हो गयी है"; तुला पाहते रे फेम गायत्री दातारच्या आयुष्यात खऱ्या विक्रम सरंजामेची एंट्री !

Gayatri Datar Announced Her Engagement : अभिनेत्री गायत्री दातारने ती रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं जाहीर केलं. सोशल मीडियावर तिने याबद्दल पोस्ट शेअर केली आहे. जी अल्पावधीत व्हायरल झाली.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : मराठी मालिका, नाटकांमधून काम करत सगळ्यांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री गायत्री दातारने नुकतंच तिचं रिलेशनशिप स्टेटस जाहीर केलं. गायत्री रिलेशनशिपमध्ये आहे आणि लवकरच ती लग्न करणार आहे. सोशल मीडियावर तिने ही गोष्ट जाहीर केली आहे.

