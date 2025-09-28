"एअरपोर्टवर जाण्यासाठी निघणार तितक्यात फोन आला.." ; गायत्री दातारने सांगितली हातातून गेलेल्या सिनेमाची गोष्ट

Marathi Entertainment News : मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे गायत्री दातार. गायत्रीने आजवर मोजक्या पण वेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिला आलेला रिजेक्शनचा अनुभव तिने शेअर केला. .गायत्रीने नुकतीच मुक्काम पोस्ट मनोरंजन या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने अजून कोणत्याही सिनेमात का काम केलं नाही. तिला सिनेमातून अचानक का काढून टाकलं ? यावर तिने भाष्य केलं. .ती म्हणाली की, "कोरोनापूर्वी मला एक फिल्म मिळाली. लंडनला त्याचं शूट होतं. ऑडिशन झालं, लूक टेस्ट झाली, सगळं फायनल झालं. अगदी माझं तिकीट आलं, व्हिसा आला. त्यानंतर मी सगळी पॅकिंग केली. ज्या दिवशी निघायचं होतं त्या दिवशी माझे चार मित्र-मैत्रिणी घरी आले होते मला बाय करायला. अगदी हातावर दही साखर ठेवली. आम्ही एअरपोर्टवर जाण्यासाठी निघणार तितक्यात मला फोन आला की थांबा तिथे लंडनमध्ये लॉकडाऊन लागला आहे. आपण नंतर जाऊ. मग नंतर इथेच लॉकडाऊन लागलं. "."त्यानंतर जेव्हा सगळं सुरु झालं तेव्हा जे आधीचे फायनान्सर होते त्यांनी सोडून दिली होती. त्यामुळे काही महिने ते लोक शोधत होते. त्यानंतर त्यांना नवीन फायनान्सर मिळाला पण त्यांना मी नको होते. म्हणजे त्या फायनान्सरने सांगितलं की बाकी कास्ट ठीक आहे पण गायत्री हिरोईन म्हणून नको. त्यानंतर त्या टीममधल्या सगळ्यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना मी नको हवी होते. मग त्या टीमने फोन करून माझी माफी मागितली आणि मला त्या प्रोजेक्टमधून काढून टाकल्याचं सांगितलं. "."मी आजही सिनेमात काम करण्याची वाट बघतेय. लवकरच मला काम मिळावं अशी मला आशा आहे. " असं ती पुढे म्हणाली..Box Office : दशावतारच्या ताकदीसमोर बॉलिवूडची हवा टाईट ! 20 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी हवेत फक्त इतके लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.