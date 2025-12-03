"स्त्रीला देवीचा दर्जा दिला की सगळं सोपं" महिलांवर होणाऱ्या अन्यायावर गिरीजा व्यक्त; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही स्वतःची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री गिरीजा ओक तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहे. आजवर अनेक गोष्टींवर गिरिजाने तिची स्पष्टपणे मत मांडली आहे. नुकताच महिलांच्या प्रश्नांवर गिरिजाने भाष्य केलं. .गिरिजाने आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने स्त्रीला अष्टभुजा म्हणून देवत्व देतात पण तिच्यावरील जबाबदाऱ्यांचा ओझं कमी करत नाहीत असं स्पष्ट मत मांडलं. काय म्हणाली गिरीजा जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"एखाद्या व्यक्तीचा देव केला की संपला विषय. त्याला काही माफच नसतं. जसं की आपण भारतात म्हणतो की स्त्रीला देवीचं रूप दिलं मग तिने काय सहन करावं, बलिदान करावं, तिला आठ हात असावेत. आठ हातात तिने वेगवेगळया गोष्टी धराव्यात. आधी तिने झारे आणि तवे धरलेच आहेत आता तिच्या हातात लॅपटॉप आणि फायली पण द्या. आता तिने तेही धरायचं."."पण म्हणून तुम्ही तिच्या हातातील तवा काढून नाही घेतलाय. तुम्ही अजून तिला चार हात आणखी जोडले आणि म्हटलं की हे सगळं तिचं करू शकते. नंतर तुम्ही म्हणणार की ती अष्टभुजा असते. अरे कुणी सांगितलं ? या व्याख्येचा मला खूप त्रास होतो. त्या गोष्टी तर ठेवाच खाली आणि हातही खाली काढून ठेवा."."काहीच गरज नाहीये. दोनच हात आपल्याला आहेत आणि पुरुषांनाही. दोनच हातात जेवढं मावेल तेवढं घ्या. पुढे जा. काहीही गरज नाहीये हात वाढवायची. आता तिची देवी करून टाकली ना. मग तिने हसतमुखच असलं पाहिजे आणि तिच्या डोक्यामागे वलयच असलं पाहिजे. तुम्ही देव नका करू कुणाचा. कारण देव करून टाकलं की संपला विषय. ".माझ्याकडे बंदूक नसतानाही मला... संजय दत्तने कशी काढली जेलमधली ५ वर्ष? म्हणाला, 'तुरुंगातला तो काळ अत्यंत... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.