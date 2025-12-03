Premier

"स्त्रीला देवीचा दर्जा दिला की सगळं सोपं" महिलांवर होणाऱ्या अन्यायावर गिरीजा व्यक्त; म्हणाली..

Girija Oak On Women Empowerment : अभिनेत्री गिरीजा ओकने स्त्रियांवर सध्या होणार अन्याय आणि त्यांना अष्टभुजा म्हणण्यामागचा खरा हेतू यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली गिरीजा जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही स्वतःची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री गिरीजा ओक तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहे. आजवर अनेक गोष्टींवर गिरिजाने तिची स्पष्टपणे मत मांडली आहे. नुकताच महिलांच्या प्रश्नांवर गिरिजाने भाष्य केलं.

