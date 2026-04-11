गिरीजा आणि नितीन गडकरी यांची आहे खास ओळख ; जुना किस्सा सांगत अभिनेत्री म्हणाली..

"मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध कार्यक्रमांमध्ये भेटले आहे. त्यांची मी फक्त मुलाखत घेतली होती. पण विशेष ओळख सांगायची झाली तर नितीन गडकरीजी यांच्याशी माझी ओळख आहे. कारण माझी आई आणि नितीनजी एकमेकांना लहानपणापासून ओळखतात. शाळेत असतानाची त्यांची ओळख आहे."."गेल्यावर्षी मला नितीनजींच्या हस्ते पुरस्कार मिळाला तेव्हा ते कार्यक्रमाला आले होते. मी जेव्हा रंगमंचावर पुरस्कार घ्यायला गेले तेव्हा त्यांनी मला पुरस्कार देतानाच विचारलं की आई कुठेय ? मी त्यावेळी रंगमंचावरूनच त्यांना दाखवलं होतं आई तिथे बसलीये. मग आईला मी खुणावलं होतं की हात वरून दाखव."."कार्यक्रम झाल्यावर आम्ही त्यांना भेटायला गेलो. त्यांच्या आजूबाजूला खूप गर्दी होती. तेव्हा जेव्हा त्यांनी माझ्या आईला आणि मला पाहिलं तेव्हा ते सगळ्यांना अतिशय नम्रपणे म्हणाले जरा मला पाच मिनिटं द्या. माझी बालमैत्रीण आलीये. मग ते बाजूला येऊन आमच्याशी बोलले. त्यांची आणि आमची ओळख फार जुनी आहे. नितीनजी जेव्हा कधीही भेटतात तेव्हा आपुलकीने सगळ्यांची विचारपूस करतात. त्यांच्या अनेक नातेवाइकांशीही आमची ओळख आहे. आम्ही नागपूरचे असल्याने बऱ्याच जणांना ओळखतो.".