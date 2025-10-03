Premier

आरपार नंतर हृताचा नवा प्रोजेक्ट ! सारंग साठ्येबरोबर करणार 'या' सिनेमात काम

Actress Hruta Durgule New Project : अभिनेत्री ऋता दुर्गुळे नव्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. तिच्या नव्या प्रोजेक्टविषयी जाणून घेऊया.
Actress Hruta Durgule New Project

Actress Hruta Durgule New Project

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीत सतत नवनवीन प्रयोग होत आहेत. दमदार कथा, हटके विषय आणि फ्रेश जोड्या यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता कायमच वाढत असते. याच पार्श्वभूमीवर दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर एका खास चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com