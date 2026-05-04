चाळीशीत प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात ! होणार नवरा करतो 'या' क्षेत्रात काम

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये विविध सिनेमांमध्ये दमदार भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री हुमा कुरेशी लग्न करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. हुमा तिचा बॉयफ्रेंड रचित सिंगशी लग्न करणार असल्याचं म्हटलं जातंय. अमेरिकेत त्यांचा गुपचूप साखरपुडा पार पडल्याची चर्चा आहे. पण याबाबत अजून अधिकृतरीत्या त्यांनी जाहीर केलं नाहीये. .हिंदुस्थान टाईम्सने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार 2026 मध्ये हुमा आणि रचित लग्न करणार आहेत. नोव्हेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात लग्न करण्याची त्यांची इच्छा आहे. घरात लग्नाच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. .हुमा आणि रचितने अद्याप त्यांच्या नात्याबद्दल, लग्नाच्या प्लॅनिंगबद्दल अजून काहीही उघड केलं नाहीये. पण घरात लग्नामुळे उत्साहाचं वातावरण असल्याचं समजतंय. इतकंच नाही तर मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत लग्नसोहळा होणार असून नंतर बॉलिवूड कलाकारांसाठी रिसेप्शन आयोजित केलं जाणार आहे. .रचित हा अभिनेता असून तो अभिनयही शिकवतो. त्याने काही प्रोजेक्टमध्येही काम केलं आहे. 2025 मध्ये त्याने हुमाला लग्नासाठी प्रपोज केलं होतं..हुमाचे गँग्स ऑफ वासेपूर, जॉली एलएलबी सिनेमात काम केलं आहे. तर लवकरच तिचा टॉक्सिक हा सिनेमाही प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. ."म्हणून चला हवा येऊ द्या च्या दुसऱ्या पर्वात काम केलं नाही" भाऊ कदम यांनी उघड केलं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.