शरीराचा सुंगध येण्यासाठी जॅकलिन दुधात मिसळते 'हा' खास पदार्थ, म्हणते...'चमकदार त्वचा आणि सुगंधासाठी...'

बॉलिवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत जे त्यांचं सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. त्वचा कायम चांगली राहावी यासाठी त्या नेहमी काळजी घेताना पहायला मिळतात. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं त्यांचं वेगवेगळं रुटीन असतं. कधी कधी ते वेगवेगळे कॉस्मॅटीक वापरत असतात तर कधी नैसर्गित पद्धतीने सुद्धा सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. .अनेक अभिनेत्री घरगुती उपाय करुन स्कीन ग्लोईंग करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यात अनेक सेलिब्रिटी आईस थेरिपी सुद्धा वापरतात. ज्यामध्ये सकाळी उठल्या उठल्या बर्फाच्या पाण्यात तोंड धुतले जाते. अशातच आता जॅंकलिन फर्नांडिस चर्चेत आली आहे. तिने एक घरगुती उपाय सांगितला आहे, ज्यामुळे शरीराचा सुंगध येतो असं तिने म्हटलय. .जॅकलिन फर्नांडिस तिचं सौंदर्य अधिक खुलून ठेवण्यासाठी तसंच चमकदार त्वचेसाठी काही घरगुती उपाय करते. तिने नुकतच तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर चाहत्यांसोबत फिटनेस टिप्स शेअर केले आहेत. अशातच जँकलिनने एका मुलाखतीत शरीराचा सुंगध येण्यासाठी एक खास थेरिपी सांगितली आहे. त्यासाठी तिने एक खास मिल्कची रेसिपी सुद्धा शेअर केली. .जॅकलिन फ्लेवर्ड मिल्कची रेसिपी सांगताना म्हणाली की, 'हे खास दुध प्यायल्याने नैसर्गिकरित्या शरीराचा एक आनंदादायी सुंगध येतो. जॅकलिनच्या दाव्यानुसार हे दुध प्यायल्याने फक्त आरोग्यच सुधारत नाही तर शरीरातील दुर्गंधी सुद्धा दूर होण्यास मदत होते.'.हे दुध कसं बनवायचं?सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये दुध घ्या. त्यामध्ये दोन वेलची, दालचिनीचा तुकडा, ४ लवंगा थोडी, बडीथेप आणि काही गुलाबाच्या पाकळ्या घाला. मंद आचेवर हे दुध चांगलं उकळू द्या. मसाल्याचा वास येईपर्यंत दुध उकळू द्या. दुध उकळल्यानंतर दुध गाळून घ्या त्यात चवीसाठी थोडं मॅपल सिरप घाला गरम किंवा कोमट दूध पिऊ शकतात.