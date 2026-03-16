Jannat Zubair: धक्कादायक! पनवेलमध्ये जन्नत जुबैर आणि तिचा भाऊ अयान जुबैरवर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री जन्नत जुबैरने तिच्या अभिनय आणि शैलीने अनेकांची मने जिंकली आहेत. सध्या जन्नत जुबैर 'लाफ्टर शेफ्स ३' मध्ये दिसत आहे. अभिनेत्री जन्नत जुबैर अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. सध्या केवळ जन्नत जुबैरच नाही तर तिचा भाऊ अयान जुबैर देखील चर्चेत आहे. चाहते दोघांबद्दल चिंतेत आहेत. अयान जुबैर आणि जन्नत जुबैर यांच्यावर हल्ला झाल्याचे वृत्त आहे. ज्यामुळे चाहते चिंतेत आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जन्नत आणि अयानवर हा हल्ला पनवेलमध्ये झाला. जन्नत जुबैर आणि अयान जुबैर या हल्ल्यात जखमी झाले आहेत. या बातमीमुळे जन्नत जुबैर आणि अयानच्या चाहत्यांमध्ये तणाव वाढला आहे. अयान आणि जन्नत काही दिवसांपूर्वी पनवेलला भेट देऊन गेले होते. १४ मार्चपासून या हल्ल्याच्या बातम्या ऑनलाइन फिरत आहेत. चाहत्यांच्या मनात या हल्ल्याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. मात्र जन्नत झुबेर तिच्या कुटुंबाने किंवा पनवेल पोलिसांनी अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. .Viral_womeniya ने जन्नत जुबैर आणि अयान यांच्याबद्दल एक पोस्ट पोस्ट केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "पनवेलमध्ये जन्नत जुबैर आणि तिच्या भावावर कथितपणे हल्ला करण्यात आला. मात्र हल्ला कधी, का आणि कोणी केला याबद्दल कोणतीही अपडेट मिळालेली नाही. या हल्ल्याबाबत आम्ही कोणताही दावा करत नाही. ही घटना सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर, त्यांचे चाहते त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत..जन्नत झुबेर सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय आहे, परंतु तिने या घटनेबद्दल काहीही पोस्ट केलेले नाही. जन्नत आणि अयान दोघेही त्यांच्या अभिनयासाठी ओळखले जातात. जन्नतने बाल कलाकार म्हणून अनेक मालिकांमध्ये काम केले आहे. जन्नत चित्रपटांमध्येही दिसली आहे. अयानबद्दल बोलायचे झाले तर, तो "जोधा अकबर" या मालिकेतही दिसला होता. भाऊ-बहीण जोडी, अयान आणि जन्नत यांना चाहत्यांकडून प्रचंड प्रेम मिळते. ते अनेकदा एकत्र दिसतात आणि सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असतात. जन्नत किंवा अयान या वृत्तांवर प्रतिक्रिया देतील का हे पाहणे बाकी आहे.