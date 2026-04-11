"आम्ही 24 तास काम करतो..." ठरलं तर फेम जुईने उघड केली मालिकेच्या शूटिंगची कसरत "आजारी असतानाही.."

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय आणि आघाडीची अभिनेत्री म्हणजे जुई गडकरी. स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही मालिका खूप लोकप्रिय आहे. नुकत्याच या मालिकेने 1100 भाग पूर्ण केले. यानिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत जुईने शुटिंगवेळी कलाकारांची होणारी कसरत याबाबत तिचं मत व्यक्त केलं. .जुईने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. पडद्यामागे कलाकार आणि क्रू मेंबर्स करत असलेला स्ट्रगल यावर तिने भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .जुई म्हणाली की,"आम्हाला सेलिब्रेशन करायला वेळ नाहीये. खूपच काम आहे पण तरीही आम्ही आमच्यामध्ये जमेल तसं सेलिब्रेशन करणार आहोत. पण 1100 भागांचा टप्पा गाठणं ही आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. ही माझी तिसरी मालिका आहे जिचे हजारहून अधिक भाग झाले आहेत. चार वर्षांपूर्वी सुरु झालेली मालिका प्रेक्षकांना आवडते पण ही आनंदाची गोष्ट आहे."."काळजी घ्यावी लागते पण वेळ मिळत नाही. आपण 7-8 तास झोपलं पाहिजे असं म्हणतो, फ्रेश राहिलं पाहिजे. तुम्हाला आराम करता आला पाहिजे. पण या सगळ्या गोष्टी तितक्या सोप्या नाहीत. आम्हाला या गोष्टी नाही करता येत. तुम्हाला एखादा सीन नाही आवडला तर ट्रोल करणं सोपं आहे पण दिवसाला 45 मिनिटांचा एपिसोड देणं आणि हा का देतोय या मागे तांत्रिक गोष्टी आहेत. ज्या आम्ही सगळ्यांना सांगू शकत नाही पण सगळ्यांचं मनोरंजन करायचंय म्हणून सातही दिवस मोठे एपिसोड करत असतो. पण यामुळे प्रकृतीकडे लक्ष देणं या गोष्टी मागे राहतात."."आजारी असतानाही आम्ही करत असतो. सेटवर मिळेल तसा आराम करतो. मालिकेत काम करणं कठीण आहे. हे सोपं नाही. तुम्ही 30 दिवस शूट करता दिवसाला 14 तास शूटिंग करतो. कधी कधी 24 तास काम करतो. मागच्या महिन्यात आम्ही 24 तास काम केलं आहे. फेब्रुवारीचा अख्खा महिना आम्ही एकही सुट्टी घेतलेली नाहीये. "."आम्हाला अवॉर्ड शो वगैरे असतात. सगळीकडे काम करायचं आहे, चंगळपण दिसायचं आहे. प्रकृतीची काळजी घ्यायची आहे. ही सगळी तारेवरची कसरत असते. प्रत्येक क्षेत्रात मेहनत असते हे मान्य आहे पण आमचा चेहरा दिसत असतो. म्हणून, आम्हाला काळजी घेणं भाग आहे.".