Premier

"आणि मी कारमधील गणपतीची ओरबाडून काढून फेकली" जुई गडकरीने सांगितला तो प्रसंग; "मी हॉस्पिटलमध्ये.."

When Jui Gadkari Threw Ganpati Idol : अभिनेत्री जुई गडकरीने तिच्या आजारपणाच्या काळातील एक प्रसंग नुकताच शेअर केला. काय म्हणाली जुई जाणून घेऊया.
When Jui Gadkari Threw Ganpati Idol

When Jui Gadkari Threw Ganpati Idol

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणारी अभिनेत्री जुई गडकरीची चर्चा कायम असते. तिने साकारलेली सायलीची भूमिका सगळ्यांना आवडतेय. गेली काही वर्षं जुई अत्यंत आजारी होती. यावर तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत भाष्य केलं.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
jui gadkari
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Jui Gadkari career update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com