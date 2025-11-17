"आणि मी कारमधील गणपतीची ओरबाडून काढून फेकली" जुई गडकरीने सांगितला तो प्रसंग; "मी हॉस्पिटलमध्ये.."

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणारी अभिनेत्री जुई गडकरीची चर्चा कायम असते. तिने साकारलेली सायलीची भूमिका सगळ्यांना आवडतेय. गेली काही वर्षं जुई अत्यंत आजारी होती. यावर तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत भाष्य केलं. .जुईने नुकतीच कॉकटेल मीडिया चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिला अचानक आलेलं आजारपण, तिचं कोमात जाणं यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली जुई जाणून घेऊया. ."मला आजपण आठवतं की मी माझ्या गाडीतला गणपती ओरबाडून काढलेला आणि तलावपाळीत फेकला होता. गणपती बिचारा काय बोलला असेल तेव्हा ? अरे यार ! ह्या मुलीचं पुढे इतकं छान करणार आहे आणि आता तिला ते कळत नाहीये. असा टप्पा प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात येतो की आपला देवावरचा विश्वास उडतो. आपण त्याच्याशी भांडतो. खूप म्हणजे खूप वाईट होत्या. मी सुद्धा त्या काळातून गेले आहे ऐक मी इतका विश्वास ठेवला ना रे तुझ्यावर मग तू असं का केलंस ? मग तू नकोया मला माझ्या गाडीत. म्हणून मी त्याला काढून फेकून दिलं. ".तिच्या आजारपणाबद्दल बोलताना ती म्हणाली की,"त्यानंतर माझ्या तब्येतीच्या बाबतीत ज्या काही गोष्टी झाल्या, जे काही मी सगळ्यात वाईटातल्या वाईट गोष्टी बघून आले मेडिकलच्या बाबतीतल्या तेव्हा मला जाणवलं की तोच मला तारणार आहे आणि तोच मला यातून वाचवतोय. कारण, बरीच अशी माणसं आहेत ज्यांना आज माझे जे आजार आहे त्यापेक्षा कितीतरी कमी आजार असून ते एकाच जागेवर आहेत आणि कोणाला माझ्याकडे बघून जाणवणार नाहीये मी आरए पॉझिटिव्ह आहे किंवा मला इतका जास्त वाढलेला आरए आहे. कारण, मी मानतच नाही तो आहे आता माझ्यात. देवाने तो पूर्णपणे नष्ट केला आहे."."जेव्हा मला कळायला लागल्या ह्या गोष्टी तेव्हा मी ठरवलं की आपण प्रामाणिकपणे फॉलो करायचं. अध्यात्माचा एक मार्ग असतो आणि त्या मार्गात पण काही माणसं आहेत जी माझ्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची आहेत कारण त्यांनी मला तो मार्ग दाखवला आहे. लॉकडाऊनमध्ये मी ह्या गोष्टींना सुरुवात केली. 20 फेब्रुवारीला मी झोपले ती उठलेच नाही. जेव्हा उठले तेव्हा हॉस्पिटलच्या आयसीयूमध्ये होते. ते जाही काही तास मी कोमात होते तेव्हा मला काय झालेलं माहित नाही. पण मला तेव्हा जाणवलं यातून मला कुणीतरी वाचवत आहे." असं ती पुढे म्हणाली.."आणि मी मरता मरता वाचलो.." विवेक ओबेरॉयने उघड केला 23 वर्षांपूर्वींचा प्रसंग; म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.