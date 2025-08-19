Premier

Bollywood Actress Shocking Revealtion On Family Traditions : बॉलिवूडच्या सुपरस्टार अभिनेत्रीने तिच्या घरातील पुरुषसत्ताक पद्धती आणि त्याचा तिच्यावर झालेल्या परिणाम यावर तिने भाष्य केलं.
"आई-वडिलांमुळे भावंडांपासून दुरावले" बॉलिवूड सुपरस्टार अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, "पाळी येत नाही म्हणून आईने.."
  1. कंगना रनौतने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या कुटुंबातील एक धक्कादायक प्रसंग उघड केला – तिच्या आई-वडिलांचा पहिला मुलगा "हिरो" जन्मानंतर अवघ्या दहा दिवसांत निधन पावला होता.

  2. कंगनाच्या आईला वाटत होतं की हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा मृत्यू झाला, त्यामुळे पुढील प्रसूती घरीच करण्यात आली.

  3. या घटनेनंतर कंगना, तिची बहीण रंगोली, भाऊ आणि इतर नातेवाईकांची मुलं सुद्धा हॉस्पिटलऐवजी घरातच जन्मली.

