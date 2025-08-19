"आई-वडिलांमुळे भावंडांपासून दुरावले" बॉलिवूड सुपरस्टार अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, "पाळी येत नाही म्हणून आईने.."

कंगना रनौतने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या कुटुंबातील एक धक्कादायक प्रसंग उघड केला – तिच्या आई-वडिलांचा पहिला मुलगा "हिरो" जन्मानंतर अवघ्या दहा दिवसांत निधन पावला होता.कंगनाच्या आईला वाटत होतं की हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा मृत्यू झाला, त्यामुळे पुढील प्रसूती घरीच करण्यात आली.या घटनेनंतर कंगना, तिची बहीण रंगोली, भाऊ आणि इतर नातेवाईकांची मुलं सुद्धा हॉस्पिटलऐवजी घरातच जन्मली..Bollywood News : बॉलिवूडच्या हीरोगिरीच्या वादळात तग धरून राहणारी लेडी सुपरस्टार म्हणजे कंगना रनौत. हिमाचलमधील एका छोट्या शहरातून आलेल्या कंगनाने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या घरातील पूर्वीची परिस्थती, आई-वडीलांची वागणूक यावर भाष्य केलं. .कंगना घरातील दुसरी मुलगी आहे. रंगोली ही त्याची मोठी बहीण आहे तर एक धाकटा भाऊ आहे. कंगनाला एक मोठा मुलगा होता पण त्याचा मृत्यू झाल्याचा खुलासा तिने हॉटरफ्लायला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये केला. काय म्हणाली कंगना जाणून घेऊया. ."माझ्या आईला पहिला मुलगा झाला होता जो दगावला. जन्मानंतर अवघ्या दहा दिवसात त्याचा मृत्यू झाला. माझ्या वडिलांनी त्याचं नाव हिरो ठेवलं होतं. त्यामुळे त्याला गमावणं हा त्यांच्यासाठी खूप मोठा धक्का होता. त्याचा जन्म हॉस्पिटलमध्ये झाला होता. त्याच वजन साडेतीन किलो होतं आणि त्याला कोणतीही समस्या नव्हती. पण हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजपणामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असं आईला वाटत होतं. त्यांनी त्याची नाळ चुकीच्या पद्धतीने कापली असं तिला वाटत होतं. यानंतर माझी आजी म्हणाली की यानंतर आईची प्रसूती हॉस्पिटलमध्ये करायची नाही. त्या घटनेनंतर आईला तीन मुलं झाली. माझ्या काकूला दोन मुलं झाली. त्यामुळे आम्हा सगळ्या भावंडांचा जन्म एकाच खोलीत झाला. घरात कुणालाच हॉस्पिटलमध्ये नेण्याची परवनगी नव्हती."."माझ्या आई-वडिलांना आता या गोष्टीची लाज वाटते पण त्यावेळी घरात मुलींना खूप अपमानित केलं जायचं. त्यांची खिल्ली उडवली जायची. हिला या गोष्टी शिकवल्या नाहीत, हिला घरातच ठेवा नाहीतर हिच्यामुळे मोठ्या मुलीचं लग्न होणार नाही असं लोक माझ्याबद्दल बोलायचे. याचा परिणाम माझ्या भावंडांबरोबरच्या नात्यावर झाला. बरेचदा मला एकटेपणा जाणवायचा." असं ती पुढे म्हणाली..मासिक पाळी येत नसल्याने आईने बाहुल्या फेकून दिल्याची आठवण तिने सांगितलं. ती म्हणाली की,"माझ्या सर्व मैत्रिणींना सहावी ते नववीच्या दरम्यान मासिक पाळी आली होती. पण मला आली नव्हती. त्यामुळे माझ्या आईला काळजी वाटत होती. त्यामुळे मला बाहुल्यांचे वेड होतं. माझ्याकडे खूप सगळ्या बाहुल्या होत्या. एके दिवशी आई खूप चिडली आणि "आधीच तुला मासिक पाळी आलेली नाही आणि हिला अजूनही बाहुल्यांशी खेळायचंय" असं म्हणत तिने त्या फेकून दिल्या. बाहुल्यांमुळे पाळी येत नसल्याचं तिला वाटत होतं पण एके दिवशी मी झोपेतून उठले तेव्हा मला रक्ताचे डाग दिसले आणि माझी आई आनंदी झाली की अखेर माझी पाळी सुरु झाली. ".FAQs :Q1. कंगनाच्या कुटुंबातील पहिल्या मुलाचं नाव काय होतं?👉 "हिरो".Q2. त्याचा मृत्यू कसा झाला होता?👉 जन्मानंतर १० दिवसांत, हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाला असं कंगनाच्या आईला वाटत होतं.Q3. या घटनेनंतर कुटुंबाने काय निर्णय घेतला?👉 पुढील सर्व प्रसूती हॉस्पिटलमध्ये न करता घरीच करण्याचा निर्णय घेतला.Q4. कंगना रनौतची भावंडं कोण आहेत?👉 मोठी बहीण रंगोली, धाकटा भाऊ आणि एक दिवंगत भाऊ (हिरो).Q5. या घटनेचा कंगनाच्या आई-वडिलांवर काय परिणाम झाला?👉 त्यांच्या आयुष्यात हा मोठा धक्का होता आणि त्यामुळे कुटुंबाने हॉस्पिटलवरचा विश्वास पूर्णपणे गमावला..शेवटपर्यंत एकटेच राहिले दादा ! "मी त्यांचा मृतदेह मांडीवर घेऊन एकटीच बसले होते" लेखिकाचा धक्कादायक खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.