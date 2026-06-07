26/11 वेळी 20 गरोदर महिलांचे प्राण वाचवणारी ती परिचारिका कोण ? कंगनाने साकारलीय भूमिका

Entertainment News : अभिनेत्री कंगना रनौतची मुख्य भूमिका असलेला भारत भाग्य विधाता हा सिनेमा 12 जूनला रिलीज होतो आहे. 26/11 ला मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान घटनांवर हा सिनेमा आधारित आहे. अतिरेक्यांनी कामा रुग्णालयात केलेला हल्ला आणि त्यावेळी तेथील स्टाफने रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी केलेली शिकस्त याची गोष्ट या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे. .या सिनेमात कंगना रनौत बरोबरच गिरीजा ओक आणि स्मिता तांबे यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. या सिनेमात कंगनाने 20 गरोदर स्त्रियांचा जीव वाचविणाऱ्या परिचारिका अंजली कुलथे यांची भूमिका साकारली आहे. अंजली यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत 26/11 चे अनुभव शेअर केले. .मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनांमध्ये कुलाबा येथील लिओपोल्ड कॅफे आणि सीएसटी स्टेशनवर एकाच वेळी हल्ले झाले. त्यानंतर कामा रुग्णालयामध्ये दहशतवादी शिरले. यावेळी अंजली कुलथे रुग्णालयात ड्युटीवर होत्या. त्यावेळी त्यांनी 20 गरोदर महिलांचे प्राण वाचवले होते. तर एका अत्यंत गंभीर स्थितीत असलेल्या गरोदर महिलेची सुरक्षित प्रसूती केली होती..एनडीटिव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की, रात्री 9:30 वाजता दहशतवादी कामा रुग्णालयाकडे येत असल्याची खबर त्यांना मिळाली. त्यानंतर काहीच वेळात गोळीबाराचे आवाज येऊ लागले. हॉस्पिटलच्या मागच्या दारातून आवाज येत होते. खिडकीतून पाहिल्यावर दोन दहशतवादी पळत असून त्यांच्यावर पोलीस गोळीबार करत असल्याचं दिसलं. उंचीने कमी असलेलं गेट ओलांडून ते दहशतवादी हॉस्पिटलमध्ये शिरले..हॉस्पिटलमध्ये दहशतवादी शिरल्याचे लक्षात आल्यावर सगळ्या नर्सनी प्राणांची पर्वा न करता त्यावेळी हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या 20 गर्भवती महिलांना एकत्र करून एका छोट्या पॅन्ट्रीमध्ये नेलं. दिवे बंद करून सर्वांचे फोन बंद करण्यात आले. हॉस्पिटलमध्ये दहशतवादी हल्ला सुरु असताना सर्वजण अंधारात शांतपणे बसून राहिले होते. अंजली यांनी वॉर्डचा मुख्य दरवाजा बंद करून दहा बाय दहाच्या खोलीत 20 गरोदर महिलांना बसवलं. .याचवेळी उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या एका महिलेला प्रसूतीकळा सुरु झाल्या. डॉक्टरांनी त्यावेळी वॉर्डमध्ये येण्यास नकार दिला कारण तोपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये गोळीबार सुरु झाला होता. त्यावेळी अंजली त्या महिला एकेक पायरी चढवून जिन्यावरून लेबर रूममध्ये नेलं. त्या महिलेने पहाटे एका मुलीला जन्म दिला. ."ती रात्री आमच्यासाठी धक्कादायक होती. कुणीही ती रात्र विसरू शकत नाही. ज्या प्रकाराने त्यांनी हॅन्ड ग्रेनेड फेकून गोळीबार करत लोकांचे जीव घेतले ती दृश्य आम्ही विसरू शकत नाहीत. संपूर्ण देशासाठी ती अत्यंत दुःखद आणि भयानक रात्र होती" असं त्या मुलाखतीत पुढे म्हणाल्या. .भूषण प्रधानच्या मनातील ‘स्वप्नसुंदरी’ २४ जुलैला भेटीला येणार! उत्सुकता वाढवणारा टीझर प्रदर्शित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.