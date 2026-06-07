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26/11 वेळी 20 गरोदर महिलांचे प्राण वाचवणारी ती परिचारिका कोण ? कंगनाने साकारलीय भूमिका

Actress Kangana Ranaut Played This Nurse Role In Bharat Bhagya Vidhata : अभिनेत्री कंगना रनौतने तिच्या भारत भाग्य विधाता या सिनेमात 20 गरोदर महिलांचे प्राण 26/11 दहशतवादी हल्ल्यावेळी वाचवणाऱ्या नर्सची भूमिका साकारली आहे.
26/11 वेळी 20 गरोदर महिलांचे प्राण वाचवणारी ती परिचारिका कोण ? कंगनाने साकारलीय भूमिका
kimaya narayan
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Entertainment News : अभिनेत्री कंगना रनौतची मुख्य भूमिका असलेला भारत भाग्य विधाता हा सिनेमा 12 जूनला रिलीज होतो आहे. 26/11 ला मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान घटनांवर हा सिनेमा आधारित आहे. अतिरेक्यांनी कामा रुग्णालयात केलेला हल्ला आणि त्यावेळी तेथील स्टाफने रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी केलेली शिकस्त याची गोष्ट या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे.

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