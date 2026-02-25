आई झाल्यावर पहिल्यांदाच दिसली कतरिना, चाहत्यांना बघत क्यूट स्माइल देत केलं असं काही की... VIRAL VIDEO

Katrina Kaif Viral Video: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री कतरिना कैफने काही महिन्यापूर्वी गोंडस मुलाला जन्म दिला. बाळ झाल्यानंतर कॅटने पुर्णवेळ बाळाला दिला होता. त्यामुळे ती अनेक दिवस कॅमेरापासून दूर होती. डिलिव्हरीनंतर ती कुठेच पहायला मिळाली नाही. दरम्यान अशातच इतक्या महिन्यानंतर कॅट कॅमेरासमोर आली. कॅमेऱ्यात पाहताच तिने क्युट स्माइल दिली. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .विरल भय्यानी या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये कतरिना स्पष्टपणे दिसते. व्हिडिओमध्ये कॅट गाडीत बसलेलं पहायला मिळतय.तसंच तिने चेहऱ्याला मास्क लावला होता. चाहत्यांना बघताच तिने क्यूट स्माइल दिली. तसंच यावेळी कतरिनाच्या बाजूला तिची फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला सुद्धा होती. यास्मिन एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर आहे. .इतक्या दिवसानंतर कॅटला पाहून चाहत्यांना आनंद झाला. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत कॅटचं कौतूक केलय. अनेकांनी तिला 'After pregnancy' ग्लो आल्याचं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर कॅटचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .कतरिना आणि विकी कौशल यांनी 2021 मध्ये लग्न केलं होतं. त्यांच्या लग्नाबाबत सुद्धा प्रचंड चर्चा रंगली होती. त्यानंतर 4 वर्षांनी कतरिनानं पहिल्या बाळाला जन्म दिला. 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यांना पुत्ररत्न प्राप्त झालं. त्यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव विहान ठेवलं आहे. .'आतल्या आत घुसमटत...' नागा चैतन्यसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल पहिल्यांच बोलली समांथा, म्हणाली...'माझा डिव्होर्स झाला, तेव्हा…'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.