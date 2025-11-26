सहकुटूंब सहपरिवार फेम अभिनेत्री अडकली विवाहबंधनात; नवराही करतो मराठी इंडस्ट्रीत काम

Marathi Entertainment News : मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. काही दिवसांपूर्वीच मेघन जाधव आणि अनुष्का पिंपुटकर यांनी लग्न केलं. आता आणखी एका जोडीने लग्नगाठ बांधली. ही जोडी आहे कोमल कुंभार आणि गोकुळ दशवंत. .स्टार प्रवाहवरील सहकुटूंब सहपरिवार या मालिकेमुळे कोमलला प्रसिद्धी मिळाली. अंजी या नावाने ती प्रहसद्ध झाली. गेल्या काही वर्षांपासून गोकुळ आणि कोमल रिलेशनशिपमध्ये आहेत. दोन वर्षांपूर्वी गोकुळने कोमलच्या वाढदिवशी तिला प्रपोज केलं होत. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ खूप व्हायरल झाला होता. .गोकुळ हा मराठी इंडस्ट्रीत अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक म्हणून काम करतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची ओळख आहे. बऱ्याच वर्षांच्या रिलेशननंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. .कोमलने लग्नसोहळ्या पोपटी आणि सिल्व्हर रंगाचे काठ असलेली नऊवारी नेसली होती. हातात हिरवा चुडा, नाकात नथ आणि गळ्यात हार असा लूक तिने केले होता. गोकुळने ऑफ व्हाईट रंगाची शेरवानी घातली होती. कोमलच्या साडीला शोभेल असा फेटा त्याने बांधला होता. .कोमलने सहकुटूंब सहपरिवार नंतर अबोली या मालिकेत काम केलं. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिच्या व्हिडिओवर कमेंट करत तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. . इल्लैयाराजा यांनी संगीतबद्ध केलेलं गोंधळ सिनेमाचं प्रोमोशनल मल्हारी गाणं प्रदर्शित ; सोशल मीडियावर चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.