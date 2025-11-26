Premier

सहकुटूंब सहपरिवार फेम अभिनेत्री अडकली विवाहबंधनात; नवराही करतो मराठी इंडस्ट्रीत काम

Actress Komal Kumbhar Wedding : स्टार प्रवाहवरील सहकुटूंब सहपरिवार मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री कोमल कुंभाराचा विवाहसोहळा थाटात पार पडला. सोशल मीडियावर लग्नाचे फोटो चर्चेत आहेत.
Marathi Entertainment News : मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. काही दिवसांपूर्वीच मेघन जाधव आणि अनुष्का पिंपुटकर यांनी लग्न केलं. आता आणखी एका जोडीने लग्नगाठ बांधली. ही जोडी आहे कोमल कुंभार आणि गोकुळ दशवंत.

