"त्यांचं नातं खूप TOXIC" कुमार सानू-कुनिकाच्या अफेअरवर लेक व्यक्त ; "माझ्या गर्लफ्रेंड्स होत्या तेव्हा आईचे बॉयफ्रेंड.."

Ayaan Lall On Kunickaa Sadanand Affair : बिग बॉस स्पर्धक आणि अभिनेत्री कुनिका सदानंदचा मुलगा अयान लालने त्याच्या आणि कुमार सानू यांच्या नात्याबद्दल खुलासा केला. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बिग बॉस 19 ची स्पर्धक कुनिका सदानंद तिच्या परफॉर्मन्समुळे चर्चेत आहे. पण त्याबरोबरच तिने तिच्या अफेअरची कबुलीही दिली आहे. कुनिकाने तिचं कुमार सानू यांच्याबरोबर रिलेशनशिप असल्याची कबुली दिली. याबाबत नुकतंच तिचा मुलगा अयान लालने भाष्य केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया.

