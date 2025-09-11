"त्यांचं नातं खूप TOXIC" कुमार सानू-कुनिकाच्या अफेअरवर लेक व्यक्त ; "माझ्या गर्लफ्रेंड्स होत्या तेव्हा आईचे बॉयफ्रेंड.."

Entertainment News : बिग बॉस 19 ची स्पर्धक कुनिका सदानंद तिच्या परफॉर्मन्समुळे चर्चेत आहे. पण त्याबरोबरच तिने तिच्या अफेअरची कबुलीही दिली आहे. कुनिकाने तिचं कुमार सानू यांच्याबरोबर रिलेशनशिप असल्याची कबुली दिली. याबाबत नुकतंच तिचा मुलगा अयान लालने भाष्य केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. .अयानने नुकतीच सिद्धार्थ कन्ननच्या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने कुनिका आणि कुमार यांचं सहा वर्षांचं नातं खूप टॉक्सिक असल्याचं म्हटलं. कुनिका अजूनही कुमार सानू यांचा खूप आदर करते असं तो म्हणाला. .अयान म्हणाला की, "तिचं त्यांच्या कलेवर नितांत प्रेम आहे पण मी खरं सांगतो तीच त्यांच्यावर आता प्रेम नाही. माझी आई त्यांच्याबाबत वेडी नाहीत पण याबाबत कोणता रागही तिच्या मनात नाहीये. जेव्हा मी त्यांच्याबाबत माहिती मिळवली आणि तिला विचारलं तेव्हा ती म्हणाली की ते तिच्या आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाचे व्यक्ती आहे. ती त्यांना पूर्वी जोडीदार म्हणून पाहायची. प्रत्येकाने तिच्याप्रमाणे एकदा तरी असं प्रेम अनुभवलं पाहिजे. पण ते प्रेम खूप टॉक्सिक होतं. खूप टॉक्सिक."."त्या नात्यातून आम्हाला खूप वेदना झाल्या आणि अजूनही आम्ही त्यातून बाहेर पडतोय. जेव्हा माझ्या गर्लफ्रेंड्स होत्या तेव्हा माझ्या आईचे बॉयफ्रेंड होते. पण तिने हे सगळं व्यवस्थित संभाळल. तिने मलाही खूप सांभाळलं. " असं तो पुढे म्हणाला. .कुनिका नव्वदच्या दशकात अनेक बॉलिवूड सिनेमांमध्ये काम केलं. क्रांतिवीर, दिलवाले, कोयला या सिनेमामुळे ती प्रसिद्ध झाली. याशिवाय ती शिक्षणाने वकील आहे आणि ती त्या क्षेत्रात आणि महिलांसाठी कामही करते. .Video : "शाब्बास असंच पाहिजे त्या प्रियाला"; सायलीने हात धरून काढलं घराबाहेर; प्रेक्षक झाले खुश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.