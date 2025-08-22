Premier

"माझा घटस्फोट झालेला नाही" मराठी अभिनेत्रीने चर्चांवर मौन सोडत केली ट्रोलर्सची बोलती बंद; म्हणाली..

Actress Madhavi Nemkar On Divorce Rumors : अभिनेत्री माधवी निमकरने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत घटस्फोटाच्या चर्चांवर मौन सोडलं. काय म्हणाली अभिनेत्री जाणून घेऊया.
  1. माधवी निमकर, ‘सुख म्हणजे नक्की काय असतं’ मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली व ‘संतूर मॉम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री, तिच्या अभिनयासाठी ओळखली जाते.

  2. नुकतीच तिने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तिचे अनुभव आणि खासगी आयुष्याबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या.

  3. तिचा घटस्फोट झाल्याच्या चर्चांना तिने उत्तर देत सांगितलं की, नवऱ्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर न टाकल्यामुळे गैरसमज झाले आणि अशा ट्रोलर्सना तिने उत्तर दिलं.

