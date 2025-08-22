"माझा घटस्फोट झालेला नाही" मराठी अभिनेत्रीने चर्चांवर मौन सोडत केली ट्रोलर्सची बोलती बंद; म्हणाली..

माधवी निमकर, ‘सुख म्हणजे नक्की काय असतं’ मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली व ‘संतूर मॉम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री, तिच्या अभिनयासाठी ओळखली जाते.नुकतीच तिने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तिचे अनुभव आणि खासगी आयुष्याबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या.तिचा घटस्फोट झाल्याच्या चर्चांना तिने उत्तर देत सांगितलं की, नवऱ्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर न टाकल्यामुळे गैरसमज झाले आणि अशा ट्रोलर्सना तिने उत्तर दिलं..Marathi Entertainment News : सुख म्हणजे नक्की काय असतं या स्टार प्रवाहवरील मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली शालिनी म्हणजेच अभिनेत्री माधवी निमकर तिच्या उत्तम अभिनयासाठी ओळखली जाते. संतूर मॉम म्हणून ती सगळीकडे प्रसिद्ध आहे. नुकतीच तिने मुलाखत दिली. यात तिने तिचे अनुभव शेअर केले. .माधवीने लोकमत फिल्मी या चॅनेलला मुलाखत दिली. गेल्या काही काळापासून माधवीच्या घटस्फोट झालाय अशा चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या होत्या. याचं कारण असं की ती तिच्या नवऱ्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नाही. त्यावर भाष्य करत तिने ट्रोलर्सची बोलती बंद केली. .ती म्हणाली,"अजून माझा घटस्फोट झालेला नाहीये. आता लोक खूप जजमेंटल होतात. सोशल मीडिया म्हटलं की खूप सारे कलाकार त्यांच्या फॅमिली बरोबरचे फोटो शेअर करतात. खूप सारी प्रायव्हेट स्पेस ते सोशल मीडियावर शेअर करतात. तो प्रत्येकाचा चॉईस आहे. ते चूक बरोबर हा नंतरचा मुद्दा. मी अशाही फॅमिली बघितल्या आहेत ज्यांची एकमेकांबद्दलची मत चांगली नाहीयेत, त्यांना मी खूप जवळून ओळखते. पण सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो बघून मला आश्चर्य वाटतं. कारण त्यांचे ते रोमँटिक फोटो, रोमँटिक गाणं ते बघून मला असं होतं की अरे बापरे हे काय आहे. पण कदाचित असंही असेल की त्यांना त्यांची ती बाजू झाकायची असेल. कदाचित ते समाजासाठी एकत्र राहत असल्याचं दाखवत असतील. ती त्यांची इच्छा आहे."."मला हे आवडत नाही. २ ० १ ० पासून जेव्हा इंस्टाग्राम आलंय तेव्हापासून माझी फॅमिली कधीच इंस्टाग्रामवर आलेली नाहीये. तेव्हा डिव्होर्स झाला नव्हता आताही झालेला नाहीये. माझे मिस्टर तेव्हा मला म्हणायचे की तू टाकत जा फोटो. नवीन ट्रेंड येतोय. तर त्यावेळेला माझा एक मुद्दा राहिला की ते प्रोफेशन म्हणून ते टूल वापरायचं. इंस्टाग्राम हे गरजेचं झालेलं आहे आज. इंस्टाग्रामवर अपडेटेड राहणं काळाची गरज आहे. मी इंस्टाग्राम 15-20 मिनिटं वापरते. त्याच्या बाहेर मी जात नाही. "."मी कुटूंबाचे फोटो टाकत नाही कारण एक म्हणजे माझं काही नवीन लग्न झालेलं नाहीये. मी पहिल्यापासूनच फोटो टाकत नाही. क्वचित एखादा फोटो आमच्या मनात आला तर टाकला आहे. माझे आणि माझ्या नवऱ्यामध्ये जे वाद आहेत ते आम्हाला सोशल मीडियावर टाकायला आवडत नाही नाही त्याचा बाऊ करायला आवडत नाही. ती आमच्यामधील गोष्ट आहे जी प्रत्येक नवरा बायकोमधील असते. ".माधवीने अखेरचं सुख म्हणजे नक्की काय असतं या मालिकेत शालिनीची भूमिका साकारली होती. आता तिला नव्या प्रोजेक्टमध्ये पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .FAQs : Q1. माधवी निमकर कोणत्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचली?👉 ‘सुख म्हणजे नक्की काय असतं’ या स्टार प्रवाहवरील मालिकेतून.Q2. तिला ‘संतूर मॉम’ म्हणून का ओळखलं जातं?👉 संतूर जाहिरातीत काम केल्यामुळे.Q3. तिने अलीकडे कोणत्या चॅनेलला मुलाखत दिली?👉 लोकमत फिल्मी या चॅनेलला.Q4. तिच्या घटस्फोटाबद्दलच्या चर्चांचं कारण काय होतं?👉 कारण ती नवऱ्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नव्हती.Q5. या चर्चांवर माधवीने काय उत्तर दिलं?👉 तिने स्पष्ट केलं की हे फक्त गैरसमज असून, तिने ट्रोलर्सची बोलती बंद केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.