सुख म्हणजे फेम शालिनीचा मालिकाविश्वात कमबॅक ! चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील मालिकांमधील नायिकांबरोबरच त्या मालिकांमध्ये निगेटिव्ह भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीही प्रेक्षकांच्या तितक्याच लक्षात राहिल्या. आजवर निगेटिव्ह भूमिकांमुळे पण तिच्या सौंदर्यांमुळेही सगळ्यांच्या लक्षात राहिलेली अभिनेत्री म्हणजे माधवी निमकर. ती आता लवकरच मालिकेत कमबॅक करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. .स्टार प्रवाहवरील सुख म्हणजे नक्की काय असतं ? मालिकेत शालिनीची भूमिका साकारत तिने प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं. ही मालिका संपल्यानंतर तिने काही काळ अभिनयातून ब्रेक घेतला होता. पण आता ती टेलिव्हिजनवर कमबॅक करणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. .महाराष्ट्र टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, माधवी लवकरच एका नव्या मालिकेतून आणि नव्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. ही एक कौटुबिंक मालिका असेल. मालिकेचे शीर्षक, वाहिनी याविषयी अजून खुलासा करण्यात आला नाहीये. ती पुन्हा खलनायिकाच साकारणार की वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार हे जाणून घेण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. पण माधवीने नुकतीच स्टार प्रवाहच्या ढीच्यांक दिवाळी कार्यक्रमात हजेरी लावलेली. त्यामुळे स्टार प्रवाहवरच तिची मालिका येणार असल्याचं म्हटलं जातंय. .माधवी सध्या तिच्या फिटनेसकडे लक्ष देतेय. तिची आधीच्या मालिकेतील शालिनी ही भूमिका आणि शा लि नी म्हणण्याची स्टाईल व्हायरल झाली होती. पण आता नव्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .माधवीने या आधी अवघाचि संसार, स्वप्नांच्या पलीकडले, जावई विकत घेणे आहे यांसारख्या मालिकांमध्ये काम केलं आहे. सोशल मीडियावर ती तिच्या फिटनेसमुळेही चर्चेत असते.