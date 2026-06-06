नाना पाटेकरांनी खरंच कानाखाली मारली मग मी पण दिली एक ठेवून... अभिनेत्रीने सांगितला 'यशवंत' सिनेमाचा किस्सा

'लगान', 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' मधून आपली एक वेगळी छाप पाडणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री मधु शाह आजही इंडस्ट्रीमध्ये सक्रीय आहेत. त्यांनी 'रोजा' या चित्रपटातून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र आता मधू यांनी नुकताच एक खुलासा केलाय. नाना पाटेकर आणि मधू यांनी १९९७ मध्ये 'यशवंत' या चित्रपटात काम केलेलं. चित्रपटात मधू यांनी नानांच्या पत्नीची भूमिका साकारलेली. या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान मधू यांनी नाना पाटेकर यांच्या कानाखाली लगावलेली. पण त्यांनी असं का केलं याबद्दल देखील त्यांनी सांगितलंय. .मधू यांनी नुकतीच हिंदी रशला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, ''यशवंत' चित्रपटातील एका हाय-व्होल्टेज ड्रामा सीनचं शूटिंग सुरू होतं. सीनमध्ये नाना पाटेकर यांनी माझ्या पात्राला मारायचं होतं. मात्र, कॅमेरा सुरू असताना नानांनी खोटं खोटं न मारता खरोखरच आणि खूप जोरात कानशिलात लगावली होती. हे सगळं खूप अचानक झालं. त्यामुळे मला खूप मोठा धक्का बसला होता. थोडे सेकंड मला काही सुचलं नाही पण नंतर मला जे घडलं ते जाणवलं तेव्हा प्रचंड राग आला आणि मीसुद्धा पुढचा मागचा विचार न करता त्यांना उलटून कानाखाली मारली. दिग्दर्शकाने कट म्हणण्याआधीच हे सगळं घडलेलं. .मधू पुढे म्हणाल्या, 'मी त्यांना थोबाडीत मारल्यानंतर सेटवर काही काळ शांतता पसरलेली. पण मी माझ्या भूमिकेवर ठाम होते. ते नाना पाटेकर आहेत म्हणून काय झालं? ते मला खरं खरं कसं मारू शकतात? जर सीनमध्ये मारायचं होतं, तर त्यांनी तसा अभिनय करायला हवा होता. खरोखर मारण्याची काय गरज होती? कदाचित नानांना त्यांची चूक समजली असेल नानांनी माझ्या रागाचा आदर केला. त्यांनी मला सांगितलं की, त्यांना मला दुखावायचं नव्हतं, तर सीनमध्ये नैसर्गिकता आणण्यासाठी त्यांनी ते केलं होतं. त्यांनी मोठ्या मनानं आपली चूक मान्य केली आणि आमचं भांडण तिथच मिटलं.'.अख्खा खांब अंगावर पडला... 'उधे गं अंबे'च्या सेटवर मयुरी कापडणेचा झालेला अपघात; म्हणाली, 'कुणी माझं कानातलं काढत होतं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.