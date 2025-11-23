Viral Video 'डोला रे डोला' धकधक गर्ल माधुरी दीक्षितचा अफलातून डान्स, व्हिडिओ चर्चेत

सध्या सगळीकडे बिजनेसमॅन रामा राजू मंटेना यांची मुलगी नेत्रा मंटेना हिच्या ग्रँड वेडिंगची चर्चा रंगली आहे. नेत्रा मंटेना ही अंत्र्योप्रेनोर असलेल्या वामसी गदिराजू यांच्याशी लग्नबंधनात अडकत आहे. उदयपूरमध्ये त्याचा शाही विवाहसोहळा पार पडला. या विवाहसोहळ्यात अनेक सिलेब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. यावेळी मेहंदी सोहळ्याला माधुरी दीक्षितने डोला रे डोला गाण्यावर अफलातून डान्स केला. .या ग्रँड वेडिंगमधील मेहंदी सोहळ्यातील एक व्हिडिओ समोर आलाय. या व्हिडिओमध्ये माधुरी डोला रे डोला गाण्यावर भन्नाट डान्स करताना पहायला मिळतेय. यावेळी धकधक गर्लने हिरव्या रंगाचा घागरा घातलेलं पाहयला मिळालं. तसंच गुलाबी रंगाची ओढणी असा पेहराव केला होता. तिच्या या वयात असा डान्स पाहून उपस्थित असलेले सुद्धा थक्क झालेलं पहायला मिळालं. देवदास सिनेमामध्ये डोला रे डोला गाण्यावर माधुरी आणि ऐश्वर्या राय या दोघींनी एकत्र डान्स केला होता..सध्या सोशल मीडियावर माधुरी दीक्षितचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला नेटकऱ्यांची पसंती मिळाली असून अनेकांनी माधुरी दीक्षितचं कौतूक केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर माधुरीच्या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. इतकं वय होऊनही तितकाच उत्साह माधुरी दीक्षितमध्ये पहायला मिळाला. .दरम्यान नेत्रा आणि वामसी गदिराजू यांच्या लग्नाच्या विधींना 21 नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली होती. 23 नोव्हेंबर रोजी दोघेही विवाह बंधणार अडकले आहे. यावेळी या लग्नसोहळ्यात अनेक सिलेब्रिटीसह अनेक व्यावसायिक उपस्थित होते. मेहंदी सोहळ्यासह संगीत नाईट देखील करण जोहर आणि सौफी चौधरी यांनी होस्ट केलं होतं. यामध्ये अनेक बॉलिवूडमधील कलाकारांनी डान्स परफॉर्मन्स केलेलं पहायला मिळालं. .Viral Video 'नेहा कक्करने टीशर्टवर घातली ब्रा' नेटकरी म्हणाले...'आवरा जरा हिला' व्हिडिओ चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.