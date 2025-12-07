Premier

माधुरी दीक्षितच डॉ. नेने यांच्यासोबत लव्ह मॅरेज झालेलं? 6 महिने एकमेकांना केलेलं डेट, अभिनेत्रीनं स्वत: उघड केलं गुपित

Madhuri Dixit Reveals She Dated Dr. Nene for 6 Months Before Marriage: माधुरी दीक्षितने अलीकडील मुलाखतीत 26 वर्षांनी तिच्या लग्नाचा मोठा खुलासा केला. ती आणि डॉ. नेने जवळपास ६ महिने एकमेकांना भेटत होते आणि तेव्हाच दोघांमध्ये प्रेम निर्माण झालं.
Apurva Kulkarni
90 च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ही बॉलिवूडमधील टॉप स्टारच्या यादीत आहे. जेव्हा माधुरी दीक्षितने डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत लग्न केलं, त्यानंतर ती सगळं सोडून विदेशात गेली होती. तेव्हा तिच्या चाहत्यांना प्रचंड वाईट वाटलं होतं. लग्नाच्या काही वर्षानंतर माधुरी पुन्हा भारतात वापस आली. त्यावेळी तिच्यासोबत दोन मुलं सुद्धा होती. परंतु नंतर तिला बॉलिवूडमध्ये स्वत: अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी खुप वेळ लागला.

