Premier

"एकही लक्षण नाही, चेकअपला गेले आणि.." महिमा चौधरीने सांगितला कॅन्सर झाल्यानंतरचा अनुभव, म्हणाली..

Mahima Chaudhary Is Doing Breast Cancer : अभिनेत्री महिमा चौधरीने तिच्या ब्रेस्ट कॅन्सरचा अनुभव शेअर केला. कॅन्सर आहे समजल्यानंतरचा तिचा प्रवास आणि ट्रीटमेंट यावर तिने भाष्य केलं.
Mahima Chaudhary Is Doing Breast Cancer

Mahima Chaudhary Is Doing Breast Cancer

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : अभिनेत्री महिमा चौधरीला काही वर्षांपूर्वी ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झालं. 2022 मध्ये तिने ही बातमी शेअर केली होती. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Mahima Chaudhary
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com