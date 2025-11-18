"एकही लक्षण नाही, चेकअपला गेले आणि.." महिमा चौधरीने सांगितला कॅन्सर झाल्यानंतरचा अनुभव, म्हणाली..

Entertainment News : अभिनेत्री महिमा चौधरीला काही वर्षांपूर्वी ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झालं. 2022 मध्ये तिने ही बातमी शेअर केली होती. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .महिमा चौधरीने नुकतीच एएनआय चॅनेलला मुलाखत दिली. ब्रेस्ट कॅन्सरची लक्षण, उपचार यावर तिने भाष्य केलं. इतकंच नाही भारतातील उपचार पद्धतीवर ती बोलली. .महिमा म्हणाली की,"मला काहीच लक्षण दिसत नव्हती. मी ब्रेस्ट कॅन्सरच्या स्क्रीनिंगसाठी गेले नव्हते. मी फक्त माझ्या वार्षिक चेकअपसाठी गेले होते. कॅन्सर ही अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला आहे हे तुम्हाला स्वतःलाच ओळखता येत नाही. ते फक्त लवकर तुम्हाला टेस्टच्या मदतीनेच निदान करता येतं. तुम्हाला लवकर निदान झालं तर तुमच्यावर उपचारही लवकर सुरु होतात."."मला कॅन्सर आहे हे तीन ते चार वर्षांपूर्वी समजलं. भारतातील कॅन्सर उपचारांमध्ये आता खूप फरक पडला आहे. अनेक औषध आता बऱ्यापैकी स्वस्त आहेत. कॅन्सरविषयी जास्त जागरूकता आहे. अनेकांच्या काठ ऐकून मला प्रेरणा मिळाली. या रोगाविरुद्ध अनेक लोक खूप धैर्याने लढले आहेत.".महिमाने अखेरचं द सिग्नेचर या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं होतं. अनुपम खेर यांची मुख्य भूमिका होती. त्यानंतर तिचा आता संजय मिश्रा यांच्याबरोबर नवीन सिनेमा येतो आहे. .CSMT Protest: रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; मुंबई लोकलची सेवा विस्कळीत, ट्रेन तब्बल १ तास उशीराने, संपूर्ण प्रकरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.