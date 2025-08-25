Premier

लक्ष्मी आली घरा ! कभी ख़ुशी कभी गम सिनेमातील छोट्या Poo ने दिली गुड न्यूज

Bollywood Actress Become Mother: बॉलिवूड अभिनेत्री मालविका राजने आई झाल्याची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली. सगळीकडून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतो आहे.
kimaya narayan
  1. कभी खुशी कभी गम या चित्रपटात लहानपणीची "पू" साकारणारी अभिनेत्री मालविका राज आता आई झाली आहे.

  2. तिने 23 ऑगस्ट रोजी बाळाला जन्म दिला.

  3. ही आनंदाची बातमी मालविकाने सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केली.

