असंभव फेम मराठी अभिनेत्रीने अचानक सोडली हिंदी मालिका; निर्माते भडकले ! कायदेशीर कारवाईची धमकी

Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजन विश्वातून एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मराठीबरोबर हिंदी टेलिव्हिजनविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री मानसी साळवी प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. मानसी सध्या महादेव अँड सन्स या मालिकेत काम करत होती. पण ही मालिका तिने अचानक सोडल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. .मानसी या मालिकेत भानू वाजपेयी ही निगेटिव्ह भूमिका साकारत होती. पण अचानक तिने निर्मात्यांना नोटीस देत मालिका सोडली. यामुळे निर्मात्यांनी कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे..मानसीने मालिका सोडण्यामागचं कारण उघड केलं नाही आहे. पण मालिकेचे निर्माते सौरभ तिवारी यांनी या प्रकरणावर त्यांची बाजू मांडली आहे. मानसीला कामाच्या दिवसांमध्ये कपात झाल्यामुळे काही अडचणी होत्या. दैनंदिन मालिकेत हे बदल सामान्य असल्याचं मत निर्मात्यांचं होतं आणि त्यांनी यावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिला होत. पण मानसीला या मालिकेत काम करायचं नव्हतं. .मानसीने 20 एप्रिलला निर्मात्यांना मलिका सोडत असल्याचं ईमेल द्वारे कळवलं. 15 मे हा तिच्या कामाचा शेवटचा दिवस असल्याचं तिने म्हटलं. पण निर्माते तिच्या या कृतीवर नाराज आहेत. त्यांच्या मते हे कराराचं उल्लंघन आहे. करारानुसार तिला सहा महिन्यांचा नोटीस पिरियड पूर्ण करणे बंधनकारक आहे जो 20 एप्रिलपासून सुरु होतो. कोणत्याही कलाकाराला अशा प्रकाराने अचानक मालिका सोडता येत नाही. त्यामुळे एक्झिट डेट ही दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ठरवली जाते. केवळ एका व्यक्तीच्या निर्णयावर नाही..अचानक कमी वेळात शो सोडणं चुकीचं असलीच प्रॉडक्शन हाऊसचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्यास मागे हटणार नाही असा इशारा निर्मात्यांनी दिला आहे. यावर मानसी काय उत्तर देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.