"मी त्यांना सांगितलं बारा तासांच्या वर.." कामाच्या वेळेबाबत जेव्हा मयुरीने घेतला ठाम निर्णय, म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मालिका, नाटक आणि सिनेमा या तिन्ही माध्यमांमध्ये दर्जेदार अभिनय करत मयुरी देशमुखने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत शूटिंगचे वाढीव तास आणि त्याबाबत तिने घेतलेली भूमिका यावर भाष्य केलं. .मयुरीने मित्र म्हणे या चॅनेलला नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी तिने कामाचे वाढीव तास आणि तिचं त्यावरील मत याबाबतची भूमिका जाहीर केली. काय म्हणाली मयुरी जाणून घेऊया. .मयुरी म्हणाली की,"माझ्या कामाचे तास मीच ठरवते. तो निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य मी माझ्याजवळ ठेवलं आहे. मी एका हिंदी शोमध्ये याबाबत सांगितलं की मी एवढेच तास काम करणार. मला 13 तासांच्या शिफ्टची पद्धत कळत नाही. बारा तासांची शिफ्ट आहे तर अधिकचा एक तास कसला ? इतर कुठल्या क्षेत्रात असं होतं. मी बारा तासाच्या शिफ्टमध्ये काम करेन असं सांगितलं. त्या शिफ्टमध्ये मी उत्तम काम केलं."."या सगळ्या मागण्या अहंकारात्मक वाटतात. पण एक दोन आठवड्यानंतर प्रॉडक्शन हाऊसलाही समजतं की हिच्या मागण्या अवाजवी नाहीयेत. नुकत्याच एका शोमध्ये मी बारा तास काम केलं. तेव्हा सेटवर सगळ्यांना वाटत होतं की माझा सीन शेवटचा हवा म्हणजे लगेच पॅकअप होईल. माझी वेळ, माझ्या प्रामाणिकपणाचा कुणी फायदा घेतय हे मला नकोय. बारा तासांमध्येही मी चोवीस तासांच्या कामाचा प्रामाणिकपणा दाखवू शकते."."मी माझ्या नियमांवर काम करते. माझी बारा तासांची मागणी अगदी सामान्य आहे. मी माझ्या मानसिक शांततेला महत्त्व देते. मी माझ्या मानसिक स्वास्थ्याबद्दल अजिबात तडजोड करत नाही." असं ती पुढे म्हणाली.