"आता स्टेजवर ब्लाऊजची बटणं काढली जातायेत" वाढत्या डीजे शोबाबत मेघा घाडगेंचा खळबळजनक खुलासा

Entertainment News : महाराष्ट्राच्या लोककलेचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या लावणीच्या नावाखाली सध्या डीजे डान्स शोचं प्रमाण वाढलं आहे. लावणीच्या नावाखाली स्टेजवर मी कपड्यात केलं जाणारं नृत्य , अश्लील चाळे यावर लावणी कलावंतांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदवला आहे. नुकतंच लावणी सम्राज्ञी मेघा घाडगे यांनी डीजे शोबाबत काही धक्कादायक खुलासे केले. .मेघा घाडगे यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांचा स्ट्रगल, लावणीसाठी त्या करत असलेल्या काम यावर भाष्य केलं. याचवेळी त्यांनी लावणीच्या नावाखाली सुरु असलेल्या डीजे शोजवर आक्षेप नोंदवला. .त्या म्हणाल्या की,"आमच्यात युनिटी नाहीये. आमच्या काळात लाईव्ह शो व्हायचे. या डीजेने लावणीला काहीही होणार नाहीये. आता कोल्हापुरात डीजे कार्यक्रम बॅन आहेत. आली ना ताकद त्यांच्याकडे. तिथे फक्त पारंपरिक चालतं. या इतर कलाकारांना ज्यांनी अश्लीलपणे काम केलं आहे त्यांना तिथे बंदी आहे. पण हा निर्णय जेव्हा कोल्हापूरने घेतला तेव्हा पुणे किती लांब होतं ? पण त्यांनी ते चालू ठेवलं. "."काही जत्रा आणि यात्रांमध्ये सुद्धा फक्त लावणी पाहिजे त्यांना. एकही हिंदी गाणं होऊ देत नाहीत. एकही डीजेचा गाणं होऊ देत नाही. सीडी लावली जात नाही. फक्त लावणी होती. हा आहे आमचा प्रेक्षक. फक्त तिथून उचलून दुसऱ्या गावाने कार्यक्रम घ्यायचा आहे. त्यांनी जपली आहे की नाही. नुसती लोकं गोळा करायची आहेत, नुसत्या तरुण पिढीला गोळा करायचं आहे म्हणून तुम्ही वाट लावत चाललात त्या मुलांचीही आणि त्या संस्कृतीचीही. मग तुम्ही मराठी बाणा कसला बोलताय ?"."तुम्ही लावणीसाठी कधी बोलणार आहेत ? जाऊदेत हे लावणी कलावंत काय ? म्हणजे ते मराठी नाहीयेत का ? शासनाच्या कार्यक्रमात , सांस्कृतिक कार्यक्रमात पारंपरिक लावण्या सादर होतात. मग त्यातल्याच गल्लीबोळात तुमच्या पक्षाचा कार्यक्रम असतो तेव्हा तुम्हाला डीजे कसा चालतो ?"."काही पक्षाच्या बॅनर वरती या मुली नाचतात. त्याचे व्हिडीओ खुलेआम आले आहेत. नेमकं आम्ही तुमच्याकडे कसला न्याय मागायला यायचं. व्यावसायिक कलावंत जेवढे आहेत काही पुण्यातील संगीत बारीच्या थिएटरमध्ये लावणी चालते. पण ती माणसं अतिशयोक्ती करत नाही. पण काही शोजमध्ये स्टेजवर ब्लाउजची बटणं काढून लोकांसमोर नाचलं जातं आणि ते चालू असताना लहान मुलं शेजारी येऊन नाचतात. त्यांच्यासमोर तशा कमरा हलवायला लावतात, तसे अश्लील चाळे करायला लावतात. मला विचारायचं आहे यांच्या आया कुठे असतात अशावेळी ?".