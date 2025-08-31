Premier

Megha Ghadge On Industry Gossip & Depression : अभिनेत्री मेघा घाडगेने चुकीच्या अफवांमुळे तिच्या करिअरवर परिणाम झाल्याचं मुलाखतीत म्हटलं. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
"तिला मारा.." मेघाच्या अफेअरच्या अफवांवरून इतर अभिनेत्रींनी दिला त्रास; "तो मुलगा माझ्यापेक्षा लहान.."
  1. मेघा घाडगे, पछाडलेला सिनेमामुळे लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री आणि नृत्यांगना, काही काळ इंडस्ट्रीपासून दूर राहिली.

  2. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने चुकीच्या अफवांमुळे तिच्या करिअरवर परिणाम झाल्याचं सांगितलं.

  3. नवीन घर घेतल्यावर तिच्याबद्दल “कॉम्प्रोमाइज” केल्याच्या निराधार चर्चा झाल्या आणि त्यामुळे तिला मानसिक तणाव व करिअरमध्ये अडथळे आले.

