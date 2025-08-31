"तिला मारा.." मेघाच्या अफेअरच्या अफवांवरून इतर अभिनेत्रींनी दिला त्रास; "तो मुलगा माझ्यापेक्षा लहान.."

मेघा घाडगे, पछाडलेला सिनेमामुळे लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री आणि नृत्यांगना, काही काळ इंडस्ट्रीपासून दूर राहिली.नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने चुकीच्या अफवांमुळे तिच्या करिअरवर परिणाम झाल्याचं सांगितलं.नवीन घर घेतल्यावर तिच्याबद्दल “कॉम्प्रोमाइज” केल्याच्या निराधार चर्चा झाल्या आणि त्यामुळे तिला मानसिक तणाव व करिअरमध्ये अडथळे आले..Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक लोकप्रिय अभिनेत्री आणि नृत्यांगना म्हणजे मेघा घाडगे. पछाडलेला या सिनेमामुळे घराघरात पोहोचलेली मेघा काही काळाने इंडस्ट्रीपासून दुरावली. एका घटनेमुळे तिच्या करिअरवर परिणाम झाल्याचं तिने एका मुलाखतीत सांगितलं. .मेघाने नुकतीच आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने चुकीच्या अफवांमुळे तिच्या करिअरवर कसा परिणाम झाला हे सांगितलं. काय म्हणाली मेघा जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"मी नुकतंच घर घेतलं होतं. मला ते घर महेश टिळेकर यांच्यामुळे मिळालं. फक्त मीच नाही तर मराठी तारकांमधील आणि इतरही काही कलाकारांना त्यांच्या प्रयत्नामुळे घर मिळालं. ते घर घेताना मला खूप टेन्शन आलं होतं की मी याचे हफ्ते कसे फेडणार आहे वगैरे पण जेव्हा ते घर घेतलं तेव्हा वेगळ्याच चर्चा सुरु झाल्या. हिने काहीतरी कॉम्प्रोमाइज केलं असेल वगैरे."."तेव्हाच एक गोष्ट घडली. आपण खूप दयावान ना. तर त्यावेळी मी एका कोरियोग्राफरला आणि त्याच्या असिस्टंटला माझ्या घरात आश्रय दिला होता. तो मुलगा माझ्यापेक्षा खूप लहान होता.त्यावेळी मी एका रिलेशनशिपमध्ये होते आणि ते नातं मी कुणाला सांगितलं नव्हतं. आमच्या टीममधल्या एका कोरियोग्राफरने त्या माझ्या घरात राहणाऱ्या मुलाविषयी अफवा पसरवली. माझा इंग्रजी शब्दाचा प्रचंड प्रॉब्लेम आहे. तर त्याने मला विचारलं की तो तुझा क्रश आहे ना. तर मला वाटलं की तो त्याच्या डान्सविषयी काहीतरी विचारत असेल. म्हणून मी हो म्हटलं. तो काय नाचतो. छान आहे तो. त्याचा त्याने दुसरा अर्थ काढला आणि त्याने माझं अफेअर असल्याचं पसरवलं. आपल्या इंडस्ट्रीत गॉसिप क्वीन आहेत. त्या त्या ग्रुपवर होत्या."."त्याचा मेसेज वाचल्यावर त्यांनी सुरु केलं. हिला मारा, हिचे कपडे काढून टाका. असे मेसेज त्या करत होत्या. त्या मुलाचं काहीतरी भलतंच चालू होतं. काहीही जाणून न घेता माझ्यावर टीका सुरु होती. त्यावेळी मी डिप्रेशनमध्ये गेले. मी सगळ्यापासून दूर राहायचं ठरवलं. त्यामुळे कुठेतरी त्या घटनेचा परिणाम माझ्या करिअरवर झाला.आता असं वाटत त्या क्वीन्सना मी कानाखाली मारून जाब विचारायला पाहिजे होता. पण मी विचारलं नाही. ही माझी चूक झाली.".FAQs :Q1. मेघा घाडगे लोकप्रिय कशी झाली?👉 पछाडलेला या चित्रपटामुळे ती घराघरात पोहोचली.Q2. तिने इंडस्ट्रीपासून दुरावण्याचं कारण काय सांगितलं?👉 चुकीच्या अफवा आणि नकारात्मक चर्चांमुळे तिच्या करिअरवर परिणाम झाला.Q3. वादग्रस्त अफवा कधी पसरल्या?👉 तिने नवीन घर घेतल्यानंतर, त्या घराबद्दल “कॉम्प्रोमाइज” केल्याच्या अफवा पसरल्या.Q4. हे घर तिला कुणाच्या मदतीने मिळालं होतं?👉 महेश टिळेकर यांच्या प्रयत्नांमुळे.Q5. अफवांचा तिच्यावर काय परिणाम झाला?👉 मानसिक तणाव वाढला आणि तिच्या कामाच्या संधींवर परिणाम झाला.."प्रिया माझी चुलत बहीण" अभिनेत्रीला श्रद्धांजली वाहताना सुबोध भावूक; "आमच्या मालिकेवेळी तिला कॅन्सर..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.