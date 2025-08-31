"त्यावेळी मी त्यांच्या कानाखाली मारू शकले असते पण.." मराठी अभिनेत्रीने सांगितला कास्टिंग काऊचचा अनुभव

मेघा घाडगे, मराठी अभिनेत्री आणि लावणी नृत्यांगना, हिने तिला आलेल्या कास्टिंग काऊचच्या अनुभवाबद्दल खुलासा केला.सुरुवातीच्या काळात तिला कॉम्प्रोमाइजच्या मागण्या आल्या होत्या, पण त्या वेळी अनुभव नसल्यामुळे ती नीट प्रतिसाद देऊ शकली नाही.मेघाने हे मान्य केलं की त्या प्रसंगी तिला योग्य पद्धतीने उत्तर देता आलं नाही, मात्र नंतरही अप्रत्यक्ष मागण्या केल्या जात होत्या..Marathi News : मराठी अभिनेत्री आणि लावणी नृत्यांगना मेघा घाडगेने तिला मराठी इंडस्ट्रीत आलेला कास्टिंग काऊचचा अनुभव शेअर केला. तिच्या सुरुवातीच्या काळात तिला आलेले वाईट अनुभव तिने शेअर केले. काय म्हणाली मेघा जाणून घेऊया. .मेघाने आरपार या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने मराठी इंडस्ट्रीत अभिनेत्री म्हणून काम सुरु केल्यावर तिला आलेला वाईट अनुभव तिने सांगितला. तिची चूक झाल्याचंही तिने मान्य केलं. .मेघा म्हणाली की,"दोन अनुभव आले मला कॉम्प्रोमाइजसाठी. तेव्हा म्हटलं हे आपल्यासाठी नाहीये. थांबूया आता. माझा पहिला सिनेमा झाल्यानंतर पछाडलेला त्यानंतर हे अनुभव आले. त्या दरम्यान मी पुढे बरेच सिनेमे केले. अप्रत्यक्षपणे या मागण्या केल्या गेल्या होत्या. मला असं नाही सांगता येणार पण मला अनुभव नव्हता या गोष्टीचा. मला त्याच्या बोलण्यावर मात करता आली असती पण नाही जमलं मला."."मी त्यांना दोषी धरतच नाही. ते असे काही ओळखीचे नव्हते इंडस्ट्रीमधले. तुला मोठं काम काहीतरी देतो. एकच सीन आहे तसा. त्यावेळी माझा मॅनेजर कुणी नव्हता, इंडस्ट्रीमध्ये ओळख नव्हती. कुणी सपोर्टला नव्हतं, कॉन्ट्रॅक्ट काय असतं , कुणाला जाऊन भेटायचं आहे, तो माणूस चांगलं आहे की नाही हे माहित नाही. मला वाटत ते इंडस्ट्रीमधले पण नव्हते बहुतेक. नंतर कधी ते मला दिसले पण नाहीत. पण मला असं आता वाटत की तू बोलू शकली असती मेघा. मी त्याच्यावर प्रतिक्रिया द्यायला हवी होती. त्यांची ऑफर चुकीची होती पण मला त्यावेळी बोलता आलं असतं. मी त्यावेळी दोन कानाखाली द्यायला हवी होती."."त्यावेळी तुम्हाला समजलं पाहिजे की या माणसाचा उद्देश वेगळा आहे. मी दोन कानाखाली द्यायला पाहिजे होत्या. त्यावेळी मी घाबरले, माझी बदनामी झाली तर काय होईल असं मला वाटलं. नंतर मला असं वाटलं की तू मूर्ख होतीस का ? याची मी कुठेच चर्चा केली नाही. मी कुणालाच कधीच सांगितलं नाही. मी आज पहिल्यांदा यावर बोलतेय.".त्यानंतर मेघा घाडगेने बिग बॉस मराठी सीजन 4 मध्ये सहभाग घेतला होता. सध्या त्या अनेक लावणीचे कार्यक्रम करत आहेत..FAQs : Q1. मेघा घाडगे कोण आहे?👉 मराठी अभिनेत्री आणि लावणी नृत्यांगना.Q2. मेघा घाडगेने कोणता अनुभव शेअर केला?👉 मराठी इंडस्ट्रीत आलेल्या कास्टिंग काऊचचा अनुभव.Q3. तिला हे अनुभव केव्हा आले?👉 तिच्या पहिल्या चित्रपट पछाडलेला नंतर.Q4. मेघाने काय मान्य केलं?👉 त्या वेळी अनुभव नसल्यामुळे ती नीट प्रतिसाद देऊ शकली नाही, ही तिची चूक होती.Q5. मेघाला कॉम्प्रोमाइजसाठी मागण्या कशा प्रकारे आल्या?👉 थेट आणि अप्रत्यक्षपणे दोन्ही प्रकारे..एकेकाळी अंकिता लोखंडेलाही प्रियाने दिलेली टक्कर; पवित्र रिश्तामधील गाजलेली भूमिका ते दमदार खलनायिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.