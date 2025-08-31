Premier

"त्यावेळी मी त्यांच्या कानाखाली मारू शकले असते पण.." मराठी अभिनेत्रीने सांगितला कास्टिंग काऊचचा अनुभव

Actress Megha Ghadge Shared Casting Couch Experience : अभिनेत्री मेघा घाडगेने तिचा मराठी इंडस्ट्रीमधील कास्टिंग काऊचचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली मेघा जाणून घेऊया.
  1. मेघा घाडगे, मराठी अभिनेत्री आणि लावणी नृत्यांगना, हिने तिला आलेल्या कास्टिंग काऊचच्या अनुभवाबद्दल खुलासा केला.

  2. सुरुवातीच्या काळात तिला कॉम्प्रोमाइजच्या मागण्या आल्या होत्या, पण त्या वेळी अनुभव नसल्यामुळे ती नीट प्रतिसाद देऊ शकली नाही.

  3. मेघाने हे मान्य केलं की त्या प्रसंगी तिला योग्य पद्धतीने उत्तर देता आलं नाही, मात्र नंतरही अप्रत्यक्ष मागण्या केल्या जात होत्या.

