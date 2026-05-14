"आम्ही विभक्त होतोय" अखेर मौनी आणि सूरजने घटस्फोटावर सोडलं मौन ! पण नेटकऱ्यांनी धरलं या अभिनेत्रीला जबाबदार

Entertainment News : काही दिवसांपासून मौनी रॉय आणि तिचा पती सूरज नांबियार विभक्त होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगल्या होत्या. त्यांनी नुकतंच सोशल मीडियावर पोस्ट करत ते दोघं विभक्त होत असल्याचं जाहीर केलं. त्यातच आता या प्रकरणाला एक वेगळं वळण मिळालं आहे. मौनीची अत्यंत जवळची मैत्रीण आणि अभिनेत्री दिशा पटानीला नेटकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे..मौनी आणि सूरजने सोशल मीडियावर आता एक पोस्ट शेअर करत ते दोघं विभक्त झाल्याची घोषणा केली. "माध्यमांमधील काही लोकांकडून आमच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनावश्यक आणि हस्तक्षेपपूर्ण लक्ष दिले जात असल्याची बाब आम्ही खेदाने नमूद करतो. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की, आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या प्रकरणावर खाजगीरित्या व सलोख्याने तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक वेळ घेत आहोत."."काल्पनिक कथा आणि उघड खोटेपणा पसरवून आमच्या खाजगी आयुष्याला सनसनाटी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, जे आमच्या नात्यातील वास्तवाचे प्रतिबिंब नाही. बदलत्या वैयक्तिक प्राधान्यक्रमांवर विचारपूर्वक चिंतन केल्यानंतर, आम्ही परस्पर संमतीने आदर आणि सामंजस्याने आपापल्या वेगळ्या वाटेने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टप्प्यावर, आम्ही हा टप्पा विचारपूर्वक आणि खाजगीरित्या पार पाडण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत. आम्ही भविष्यातही आमची मैत्री जपण्याचा प्रयत्न करू. या काळात तुम्ही दाखवलेल्या समजूतदारपणाबद्दल, आमच्या गोपनीयतेचा आदर केल्याबद्दल आणि आम्हाला दिलेल्या सततच्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही मनापासून आभारी आहोत.-मौनी आणि सूरज" अशी पोस्ट त्यांनी शेअर केली होती. .पण तिच्या घटस्फोटासाठी दिशा जबाबदार असल्याचं काही चाहत्यांचं म्हणणं आहे. तिला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल केले जात आहे. मौनी रॉय आणि दिशा पटानी यांची मैत्री सिनेसृष्टीत सर्वांनाच माहिती आहे. परदेशातील सुट्ट्या असोत वा जिममधील वर्कआउट, या दोघी नेहमीच एकत्र दिसतात. मात्र, आता मौनी आणि सूरजच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या अफवा पसरताच, नेटकऱ्यांनी याला दिशासोबतच्या वाढत्या मैत्रीचा परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. . दिशाने नुकतेच तिचे काही ग्लॅमरस फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले, ज्यावर युजर्सनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला. "मौनीचा संसार मोडताना तुला कसे वाटतेय?" किंवा "तुझ्या अति सहवासामुळेच मौनीच्या आयुष्यात वादळ आले," अशा टोकाच्या कमेंट्स नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. . एकीकडे दिशाला लक्ष्य केले जात असतानाच, दुसरीकडे सूरज नांबियारने मौनीची फसवणूक केल्याच्या चर्चाही काही दिवसांपूर्वी रंगल्या होत्या. मौनी आणि सूरजने एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केल्यापासूनच या चर्चांना सुरुवात झाली. मात्र, या वादात दिशा पटानीचे नाव ओढले गेल्यामुळे हे प्रकरण आता अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. मौनी-सूरजच्या अनेक ट्रिप्समध्ये दिशा त्यांच्यासोबत असायची, हेच आता तिच्या विरोधात जात असल्याचे दिसत आहे.."एकदा मोदीसर मुंबईत येऊन स्वतः वापरून बघतील तर.." पंतप्रधानांच्या आवाहनावर मराठी अभिनेत्याची उपरोधिक पोस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.