पुण्याची बातच न्यारी! मृणाल ठाकूरने पुण्यात येताच केली 'ही' गोष्ट, खास मराठी पोस्ट करत म्हणाली... 'पुण्यात आलो आणि...'

MRUNAL THAKUR SEEKS BLESSINGS AT DAGDUSHETH GANPATI: मृणाल ठाकूर ही बॉलिवूडमधील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ती मराठीसह हिंदी आणि साऊथच्या सिनेमांमध्ये अभिनय करताना पहायला मिळते. मृणालचा सीता रामम हा सिनेमा तर प्रचंड हिट झाला. आता मृणाल हिंदी सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडताना दिसत आहे. ती हिंदी साऊथ सिनेमे करत असली तर मराठीशी असलेलं नातं विसरली नाही. नुकतीच मृणाल ठाकूर पुण्यात आली होती. यावेळी तिने दगडूशेट हलवाई गणपतीचं दर्शन घेतलंय. .मृणाल ठाकूरनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराचा फोटो तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलाय. या फोटोमध्ये ती भक्तीभावाने गणपती बाप्पाच्या पाया पडताना पहायला मिळतेय. यावेळी तिने तिच्या फोटोंना कॅप्शन देत म्हटलय की, 'पुण्यात आलो आणि बाप्पाचं दर्शन घेतलं नाही तर काय केलं?' असं तिने लिहलंय. .सध्या मृणालची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. मृणाल ठाकूरने तिच्या शुटिंगच्या कामातून वेळ काढून दगडूशेट बाप्पाचं दर्शन घेत आपला मराठी अंदाज दाखवून दिलाय. सध्या तिच्या या कृतीमुळे पुणेकरांसह मराठी चाहते खुश झाले आहे. अनेकजण कमेंट्स करत मृणालचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. .दरम्यान मृणाल ठाकूर हिच्याबद्दल बोलायचं झालं तर ती शेवटी 'सन ऑफ सरदार २' या सिनेमामध्ये पहायला मिळाली होती. तसंच आता मृणाल 'डकैत' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा सिनेमा आधी एप्रिलमध्ये रिलीज होणार होता, परंतु आता 'धुरंधर २' मुळे सिनेमाची डेट पुढे ढकलली आहे.