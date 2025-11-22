शांत आई, तापट मुलगी! अभिनेत्री मृण्मयीला घडवणाऱ्या आईच्या संयमाची विलक्षण कहाणी

अभिनेत्री मृण्मयी कोलवालकरMother-Daughter Bond : त्येकाच्या आयुष्याची सुरुवात आईपासूनच होते. आयुष्याचे अनमोल वरदान आपल्याला मिळते ते फक्त आईमुळे. म्हणूनच ‘आई' या दोन अक्षरांत संपूर्ण जग सामावलेले असते. लहानपणापासूनच मी अगदी आईवेडी! कुठे दुसरीकडे राहायला गेले की, मन बेचैन व्हायचे. आईची आठवण येत राहायची आणि तिच्या कुशीत परतल्यावरच मन शांत व्हायचे. .शाळेत असतानाही मी कोणतीही गोष्ट, गंमत-जंमत, छोटेसे गुपित- सगळे आईलाच सांगायचे. एखाद्या स्पर्धेत माझी निवड झाली असो किंवा कट्टी-बट्टीचा किस्सा असो, पहिली आठवण यायची आईचीच. कधी कधी शाळेतून एखादी तक्रार आली, तर ती बाबांपासून लपवण्याची जबाबदारीही आईच घेत असे! आई माझी गुरू आहे आणि मैत्रीणही. आमच्या स्वभावात जमीन-अस्मानाइतका फरक..ती शांत, समजूतदार आणि मी तापट, स्पष्ट बोलणारी. तरीही आईने नेहमी संयमाने मला घडवलं. आईने जाणीवपूर्वक नोकरी न करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबासाठी वेळ द्यायचे ठरवले. घरी शिकवण्या घेतल्या. शास्त्रीय संगीत शिकली, संस्कृतचा अभ्यास केला. आजही ती भगवद्गीता वाचते. तिला वाटायचे, की मी एक आदर्श गृहिणी व्हावे, घर उभे करावे, नाती जपावीत. पण माझे स्वप्न चंदेरी दुनियेत प्रवेश करण्याचे होते. तिच्या व्यक्तिमत्वापेक्षा पूर्णपणे भिन्न. .माझ्या या स्वप्नाला तिने विरोध केला नाही, उलट बाबांची परवानगी मिळवण्यापासून चित्रीकरणापर्यंत ती माझ्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहिली. मी तिला गमतीने म्हणते, ‘‘मी मॉडेल आहे, पण तू माझी रोल मॉडेल!’’ आई सुगरण आहे. तिचे सगळे करणे निगुतीचे. मनापासून आणि खूप कष्ट घेऊन. प्रसादाचा शिरा करायचा असेल, तर तिच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाची आठवणही येत नाही. भगवान सत्यनारायणाबरोबर खाणाराही प्रसन्न होईल! एवढेच काय, ती शाकाहारी असूनही आमच्यासाठी नॉनव्हेज करायला शिकली. .फक्त आम्हाला आवडते म्हणून! तिच्या हातात जादू आहे की मनात, हेच मला कळत नाही! आमच्या घरात संस्कार, सौंदर्यदृष्टी, चांगल्या गोष्टींची आवड रुजवण्याचे श्रेय पूर्णपणे आईलाच जाते. चांगली स्मरणशक्ती, विनोदबुद्धी, उच्च अभिरुची हे सगळे गुण आम्हाला तिच्याकडून मिळालेल्या, तिच्या आशीर्वादासारख्या देणग्या आहेत. .Jui Gadkari : जुई गडकरींच्या जीवावर बेतलेला क्षण! रॉयल पाल्म्समध्ये ऑडिशनच्या नावाखाली ‘चकवा’! .आईचे शांत राहणे आणि क्षमा करण्याची ताकद मला आजही शिकवते की मोठे प्रश्न सौम्यपणेच सुटू शकतात. समोरचा कितीही तावातावाने बोलला तरी ती शांत, समजूतदार स्वरातच बोलते. तिची स्वप्ने खूप मोठी नाहीत; पण ती समाधानी आणि आनंदी आहे. तिचे मन निर्मळ, व्यक्तिमत्त्व सात्विक आहे. आमच्या नशिबाने आजीही आमच्याबरोबर आहे. आई ज्या प्रेमाने आणि काळजीने आजीची सेवा करते, ते पाहून वाटते की पालकांची सेवा म्हणजे प्रेमाचे सर्वांत सुंदर रूप. म्हणूनच मी अभिमानाने सांगते, ‘मेरे पास माँ है!’ (शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.