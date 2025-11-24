Premier

"मला हिंदीतून सशक्त भूमिकांची ऑफर" ओटीटीवर काम करण्याबद्दल मुक्ताचा खुलासा; म्हणाली..

Mukta Barve On Working In Hindi OTT Platform : अभिनेत्री मुक्ता बर्वेने सकाळ प्रीमियरला दिलेल्या मुलाखतीत ती लवकरच हिंदी प्रोजेक्टमध्ये दिसणार असल्याबद्दल खुलासा केला. काय म्हणाली मुक्ता जाणून घेऊया.
Mukta Barve On Working In Hindi OTT Platform

Mukta Barve On Working In Hindi OTT Platform

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : जोगवा, मुंबई-पुणे-मुंबई यांसारख्या सिनेमांमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री मुक्ता बर्वेने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल खुलासा केला. हिंदी प्रोजेक्टमध्ये दिसण्याबद्दल तिने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. काय म्हणाली मुक्ता जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
mukta barve
marathi entertainment
OTT Platform

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com