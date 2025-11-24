"मला हिंदीतून सशक्त भूमिकांची ऑफर" ओटीटीवर काम करण्याबद्दल मुक्ताचा खुलासा; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : जोगवा, मुंबई-पुणे-मुंबई यांसारख्या सिनेमांमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री मुक्ता बर्वेने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल खुलासा केला. हिंदी प्रोजेक्टमध्ये दिसण्याबद्दल तिने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. काय म्हणाली मुक्ता जाणून घेऊया. .मुक्ताने नुकतीच सकाळ प्रीमियरला एक्स्ल्युझिव्ह मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या भूमिका, तिच्या सिनेमांबद्दल गप्पा मारल्या. याचवेळी तिने हिंदी प्रोजेक्टमध्ये काम करणार का ? यावरही तिचं मत मांडलं. .मुक्ता म्हणाली की,"ओटीटीवरील अनेक रोल बघताना मलाही असं वाटतं की मला ही भूमिका मिळाली असती तर मजा आली असती. आणि सुदैवाने मी आता काही चांगल्या एजन्सीजबरोबर मी काम करतेय. चांगल्या ठिकाणी मी ऑडिशन्स तर देतेय. आता कस आहे मराठीत जरी मी इतकी वर्षं काम केलं असलं तरीही त्या माध्यमासाठी मी शून्यातून सुरुवात करते आहे. "."सुदैवाने मराठी नाटकात काम करणारे कलाकार आणि मराठी सिनेमात काम करणारे कलाकार यांना खूप जास्त छान सन्मानाने वागवतात. माझी खूप नाटकं अनेक अमराठी दिग्दर्शकांनी आणि निर्मात्यांनी बघितली आहेत. त्यामुळे असं नाहीये त्यांना माझं नाव माहिती नाहीये. माझ्याकडे जे रोल्स येतात किंवा ज्यासाठी विचारणा होते ते चांगल्या ताकदीचे रोल्स मला विचारले जातात. प्रयत्न मी मनापासून करतेय. कधीतरी काहीतरी क्लिक होईल आणि एखाद्या चांगल्या रोलसाठी माझी निवड होईल. "."मी थोडीशी समजून उमजून निवड करतेय म्हणजे माझी क्षमता मला पूर्णपणे वापरता येईल. कारण मराठीत माझं चांगलं काम चालूच आहे. नाटकाचे उत्तम प्रयोग होत आहेत, पण मला वेगळ्या भाषेत काम माझं वाढवायचं आहे. पण चांगल्या भूमिका मी शोधतेय. त्यामुळे चांगल्या इच्छाशक्तीने मी काम करण्याचा प्रयत्न करतेय. आशा आहे की चांगलं काहीतरी होईल. ".बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वीच विवेकने सतराव्या वर्षी कमावलेले 1000000 रुपये ! त्यानंतर सुरु केल्या 6 कंपनी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.