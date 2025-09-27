"चुकीच्या पद्धतीने सुई टोचली आणि कॅन्सर शरीरभर पसरला" ; अभिनेत्रीचा धक्कादायक आरोप, म्हणाली..

Entertainment News : अभिनेत्री आणि राजकीय नेत्या नफिसा अली यांना नुकतंच कॅन्सरचं निदान झालं. गेली सात वर्षं त्या या आजाराचा सामना करत आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या कॅन्सरवरील उपचारांबद्दल धक्कादायक खुलासा केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .नफिसा यांनी नुकतीच द क्विन्ट या चॅनेलला मुलाखत दिली. एकेकाळी त्या मिस इंडिया या स्पर्धेच्या विजेत्या राहिल्या आहेत. त्यांनी बऱ्याच बॉलिवूड सिनेमांमध्ये काम केलं. 2018 मध्ये त्यांना कॅन्सरचं निदान पहिल्यांदा झालं. .नफिसा म्हणाल्या,"2018 मध्ये मला पहिल्यांदा कॅन्सरचं निदान झालं. माझ्या शरीरात काहीतरी चुकीचं घडतंय हे मला जाणवत होतं. मी गोव्यामध्ये रोज चालायला जायचे पण मला अचानक खूप थकवा जाणवायला लागला. तेव्हा मला समजलं की हे साधंसुधं नाहीये. मी अनेक डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी गेले पण त्यांनी मला काहीच गंभीर नसल्याचं सांगितलं. काहींनी तर मला अँटिबायोटिक्स लिहून दिल्या."."मी माझ्या रेडिओजॉजिस्टकडे परत गेले आणि त्याला माझा स्कॅन पुन्हा तपासण्याची विनंती केली. मी रडत होते आणि त्याला म्हणाले की मला माहित आहे माझ्याबाबतीत काहीतरी चुकीचं घडतंय. त्यानंतर काही डॉक्टरांनी मला टीबी असल्याचं निदान केलं. पण मला ते पटलं नव्हतं. म्हणून मी PET स्कॅन करण्याची मागणी केली. ही तपासणी करण्यापूर्वी मी डॉक्टरांबरोबर पाच रुपयांची पैज लावली होती. जेव्हा माझे रिपोर्ट्स आले तेव्हा ते निशब्द होते. मी त्यांच्यासोबत मला टीबी नसल्याची पैज लावली होती म्हणून त्यांच्या प्रत्येकाकडून मी पाच रुपये घेतले. ते खूप दुःखी होते पण मी म्हटलं "ठिक आहे यावर मी मात करेन." त्यावेळी मला कॅन्सरचं निदान झालं. "."या चुकीच्या निदानामुळेच मी कॅन्सरविषयी जनजागृती करू लागले. कॅन्सर मार्कर टेस्ट उपलब्ध आहेत. तुम्ही तुमच्या डॉक्टर्सना या बद्दल विचारा. तुमचे पैसे समजून घेतल्याशिवाय कुठेही वाया घालवू नका. बायोप्सी ही जर योग्यरित्या केली नाही तर खूप घातक ठरू शकते. जर ट्युमरला चुकीच्या पद्धतीने सुईने टोचलं तर तो कॅन्सर शरीरात पसरतो. त्यामुळेच कॅन्सरची तिसरी स्टेज मी गाठली." असं त्या म्हणाल्या.."CA 125 टेस्ट जी 1200 रुपयांमध्ये होते आणि ती कॅन्सरचं निदान लवकर करण्यात मदत करते. मला कुणीच ही टेस्ट करण्यास सांगितली नाही. उलट त्यांनी मला PET स्कॅन करायला सांगितला ज्याला 25000 रुपये खर्च येतो. म्हणूनच आता मी यावर सार्वजनिकरित्या बोलते. तुमचे पैसे चुकीच्या ठिकाणी वाया घालवू नका. मी मूर्खासारखं वागले."."जेव्हा मला कॅन्सरच निदान झालं तेव्हा उशीर झाल्यामुळे कॅन्सर शरीरभर पसरल्याचं डॉक्टरांनी मला सांगितलं. त्यावेळी मी त्यांना मी लढेन असं सांगितलं होतं. त्यावेळी मी स्टेज 3 ला होते आणि आता स्टेज 4 ला आहे. पहिल्या किमोथेरपी सत्रानंतर बारा दिवसांनी जेव्हा मी माझ्या डोक्यावरून हात फिरवला तेव्हा केसांचा एक मोठा पुंजका माझ्या हातात आला, तेव्हा मी स्वीकारलं की मला खरंच कॅन्सर झाला आहे. ".सात वर्षं स्टेज 3 कॅन्सरशी लढा दिल्यानंतर नफिसा यांना पुन्हा स्टेज 4 कॅन्सरचं निदान झालं. हा कॅन्सर पूर्णपणे त्यांच्या पोटात पसरला आहे. "मी ऑस्ट्रेलियावरून नुकतीच परतले होते. माझा कॅन्सर रिलॅप्सवर आधीच उपचार करण्यात आले होते पण जेव्हा पुन्हा एकदा PET स्कॅन करण्यात आला तेव्हा स्टेज 4 कॅन्सर असल्याचं निदान झालं. यावर ऑपरेशन करता येणार नाही असं समजलं आणि त्यांनी किमोथेरपीचा सल्ला दिला. सध्या फक्त मला लढण्याचं बळ मिळावं म्हणून प्रार्थना करतेय.".जुनून या सिनेमातुन त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. मेजरसाब आणि उंचाई सिनेमात त्यांनी अमिताभ यांच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती. .मराठी चित्रपटसृष्टीतील स्त्रीशक्तीच्या नऊ रूपांचा उत्सव; नवरात्रीत पाहा तेजश्री प्रधान ते मुक्ता बर्वेचे हे दमदार चित्रपट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.