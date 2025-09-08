1.14 लाखांचा दंड ! विमानात जाईचा गजरा घालून प्रवास करणं अभिनेत्रीला पडलं महागात

दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेत्री नव्या नायर हिला विमानात गजरा घालून प्रवास केल्यामुळे अडवण्यात आलं.मेलबर्न विमानतळावर 15 सें.मी. लांबीचा जाईचा गजरा तिने घातला होता, जो विमानात घेऊन जाणं निषिद्ध आहे.या चुकीमुळे तिला तब्बल 1.14 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागला..Marathi Entertainment News : गजरा हा स्त्रियांची आवडती शृंगाराची वस्तू. विशेषतः दक्षिण भारतात स्त्रिया रोज तयार होताना आवर्जून केसात गजरा किंवा फूल माळतात. पण हीच आवड एका साऊथ इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीला महागात पडली आहे. विमानात गजरा घालून प्रवास करणं चांगलंच महागात पडलं आहे. .साऊथ इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री नव्या नायरला दंड भरावा लागला. मल्याळी असोसिएशन ऑफ व्हिक्टोरियाने आयोजित केलेल्या ओणम समारंभात भाग घेण्यासाठी ती ऑस्ट्रेलियाला गेली होती. पण त्यापूर्वीच तिला मेलबर्न विमानतळावर अडवण्यातआलं . यावेळी तिने 15 सेंटीमीटर लांबीचा जाईचा गजरा घातला होता. विमानात गजरा घालून प्रवेश निषिद्ध असल्याने तिला 1.14 लाखांचा दंड केला गेला. .याबद्दल बोलताना नव्या म्हणाली की, "माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी हे गजरे घेतले होते. यातील एक मी माळला आणि एक बॅगमध्ये ठेवला होता. पण मी जे काही केलं ते तेथील कायद्याच्या विरुद्ध असू शकत. ती चूक माझ्याकडून अनावधानाने घडली. 15 सेंटीमीटर गजरा माळण्यासाठी मला आता 1980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजे १ .१ ४ लाख रुपये दंड भरायचा आहे. हा दंड मला 28 दिवसांच्या आत भरायचा आहे. ".नव्या प्रामुख्याने मल्याळम आणि कन्नड सिनेमांमध्ये काम करते. नंदनम, ग्रामोफोन सग सारख्या अनेक सिनेमांमध्ये आजवर तिने काम केलं आहे. .FAQs :1. अभिनेत्री नव्या नायर कुठे जात होती?ती मल्याळी असोसिएशन ऑफ व्हिक्टोरियाने आयोजित ओणम समारंभात भाग घेण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेली होती.2. विमानतळावर तिची अडवणूक का झाली?कारण तिने केसात गजरा (जाईची फुलं) घातली होती, जी विमानात नेण्यास परवानगी नसते.3. गजर्याची लांबी किती होती?सुमारे 15 सेंटीमीटर.4. तिला किती दंड भरावा लागला?1.14 लाख रुपये.5. गजरा विमानात का नेऊ देत नाहीत?सुरक्षा आणि जैविक नियमांमुळे ताज्या फुलं, बिया किंवा वनस्पतीजन्य वस्तू विमानात नेण्यास अनेक देशांत बंदी असते..परदेशातही दशावताराचा बोलबाला ! न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला मराठी सिनेमाचा भव्य टीझर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.