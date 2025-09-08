Premier

1.14 लाखांचा दंड ! विमानात जाईचा गजरा घालून प्रवास करणं अभिनेत्रीला पडलं महागात

Actress Had To Pay Fine For Carrying Gajra In Flight : साऊथ इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीला विमानात गजरा घेऊन प्रवास केल्याप्रकरणी दंड भरावा लागला. काय घडलं नेमकं जाणून घ्या.
1.14 लाखांचा दंड ! विमानात जाईचा गजरा घालून प्रवास करणं अभिनेत्रीला पडलं महागात
  1. दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेत्री नव्या नायर हिला विमानात गजरा घालून प्रवास केल्यामुळे अडवण्यात आलं.

  2. मेलबर्न विमानतळावर 15 सें.मी. लांबीचा जाईचा गजरा तिने घातला होता, जो विमानात घेऊन जाणं निषिद्ध आहे.

  3. या चुकीमुळे तिला तब्बल 1.14 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागला.

