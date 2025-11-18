विवाहित अभिनेत्याच्या प्रेमात वेडी झालेली अभिनेत्री ! बायकोने घटस्फोट द्यावा म्हणून दिलेली पैशांची लाच

Marathi Entertainment News : सिनेइंडस्ट्रीत अनेक विवादास्पद अफेअर्स समोर आली आहेत. याची अनेक उदाहरण बॉलिवूड असो किंवा साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये प्रसिद्ध आहेत. आज जाणून घेऊया अशा अभिनेत्रीविषयी जिने चक्क प्रेम मिळवण्यासाठी अभिनेत्याच्या बायकोला दागिने आणि पैशांची ऑफर केली होती. .ही अभिनेत्री आहे नयनतारा. आज नयनताराचा 40 वा वाढदिवस आहे. तिने तामिळ, तेलगू आणि मल्याळम सिनेमांमध्येही काम केलं होतं. तर जवान सिनेमातून तिला बॉलिवूडमध्येही लोकप्रियता मिळाली. जाणून घेऊया तिच्या आयुष्यातील या घटनेविषयी. .नयनताराचं नाव डायना मरियम कुरियन आहे. ती मल्याळी ख्रिश्चन आहे. पण काही काळापूर्वीच त्यांना हिंदू धर्म स्वीकारला. ही दक्षिण भारतीय इंडस्ट्रीमधील सर्वाधिक मानधन घेणारी अभिनेत्री आहे. ती जवळपास 8 ते 10 कोटी मानधन घेत होती. .नयनताराचं एकेकाळी अभिनेता, कोरियोग्राफर प्रभू देवा यांच्याशी प्रेमसंबंध होते. त्यांचं हे नातं सर्वश्रुत होतं. नयनताराशी प्रेमप्रकरण सुरु असतानाच प्रभुदेवा विवाहितही होते. रामलताशी त्यांचं लग्न झालं होतं. जेव्हा रामलताला याबद्दल समजलं तेव्हा तिने या गोष्टीला विरोध केला. प्रभुदेवा यांनी अभिनेत्रीशी संबंध तोडले नाहीत तर ती उपोषण करेल अशी धमकीही तिने दिली. .तर नयनतारा तिच्या लग्नाचा प्रस्ताव रामलताकडे घेऊन गेली. प्रभुदेवांशी लग्न करण्याची इच्छा तिने व्यक्त केली. त्या बदल्यात तिने रामलताला 3 कोटी रुपये, काही सोन्याची नाणी आणि 85 लाख रुपयांचा हार ऑफर केला. पण लताने या गोष्टीला नकार दिला आणि न्यायालयात धाव घेतली. .पण त्यानंतर रामलता आणि प्रभुदेवा याची घटस्फोट घेतला. कालांतराने नयनताराही त्यांच्यापासून वेगळी झाली. 9 जून 2022 ला तिने विघ्नेश शिवनशी लग्न केलं. तिने सरोगसीद्वारे जुळ्या मुलांना जन्म दिला. ."माझे आजोबा रडले आणि " मुंबईच्या घरातील सुबोधची भावूक आठवण आणि पुण्यातील वाड्याचं कनेक्शन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.