Premier

विवाहित अभिनेत्याच्या प्रेमात वेडी झालेली अभिनेत्री ! बायकोने घटस्फोट द्यावा म्हणून दिलेली पैशांची लाच

Actress Who Tried To Bribe Actor Wife For Sepration : सिनेइंडस्ट्रीमधील एक अभिनेत्री विवाहित अभिनेत्याच्या प्रेमात इतकी वेडी झाली होती की त्याच्या बायकोने त्याला सोडावं म्हणून तिने चक्क तिला लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता.
Actress Who Tried To Bribe Actor Wife For Sepration

Actress Who Tried To Bribe Actor Wife For Sepration

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सिनेइंडस्ट्रीत अनेक विवादास्पद अफेअर्स समोर आली आहेत. याची अनेक उदाहरण बॉलिवूड असो किंवा साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये प्रसिद्ध आहेत. आज जाणून घेऊया अशा अभिनेत्रीविषयी जिने चक्क प्रेम मिळवण्यासाठी अभिनेत्याच्या बायकोला दागिने आणि पैशांची ऑफर केली होती.

Loading content, please wait...
prabhudeva
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com