Premier

'सखाराम बाईंडर' पुन्हा रंगमंचावर! अभिनेत्री नेहा जोशी 'लक्ष्मी'च्या भूमिकेत

Neha Joshi In Sakharam Baindar : सखाराम बाईंडर हे नाटक पुन्हा रंगमंचावर येत आहे. या नाटकात अभिनेत्री नेहा जोशी लक्ष्मीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जाणून घेऊया तिच्या भूमिकेविषयी.
neha joshi new natak

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. विजय तेंडुलकर लिखित, ५० वर्षांपूर्वी वादग्रस्त ठरलेले नाटक ‘सखाराम बाईंडर’ पुन्हा रंगभूमीवर येत आहे.

  2. या नाटकात नेहा जोशी ‘लक्ष्मी’ची भूमिका साकारत असून तिच्या व्यक्तिरेखेचं कणखर आणि भावनिक पैलू महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

  3. नेहा जोशीच्या मते, हे नाटक आजच्या काळातही तितकंच सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आणि विचारप्रवर्तक आहे.

