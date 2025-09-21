रंगभूमीवर नेहा जोशीचा नवा अवतार! विजय तेंडुलकरांच्या ‘सखाराम बाईंडर’ नाटकात साकारली ‘लक्ष्मी’ची भूमिका

नाटककार विजय तेंडुलकर यांचे ‘सखाराम बाईंडर’ हे नाटक पुन्हा रंगमंचावर येत आहे. या नव्या प्रयोगात अभिनेत्री नेहा जोशी महत्त्वपूर्ण ‘लक्ष्मी’ची भूमिका साकारत आहे. अनेक दिवसांनी नेहाने रगंभूमीवर पदार्पण केल्याने चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. .या भूमिकेविषयी बोलताना नेहा म्हणाली, “सखाराम बाईंडरचा विषय आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. लक्ष्मी वरकरणी शांत आणि सहनशील वाटते, पण आतून ती अत्यंत कणखर आहे. सखारामसोबत तिचं नातं आणि लग्नसंस्थेबद्दल तिची श्रद्धा हे नाटकाचं मुख्य अंग आहे. आजच्या प्रेक्षकांनी या कलाकृतीकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहावं, हीच अपेक्षा आहे.” सुमुख चित्र निर्मित या नाटकाचे दिग्दर्शन अभिजित झुंजारराव यांनी केले आहे. .या नाटकाचे मनोहर जगताप निर्माते असून, निखिल जाधव कार्यकारी निर्माते आहेत. संगीत आशुतोष वाघमारे, नेपथ्य सुमीत पाटील, प्रकाशयोजना श्याम चव्हाण, रंगभूषा शरद सावंत तर वेशभूषा तृप्ती झुंजारराव यांनी केली आहे. नेहाला ही भूमिका मिळण्यात नाशिकचे कवी प्रकाश होळकर आणि अभिनेता सयाजी शिंदे यांचा मोठा वाटा आहे. .सयाजी शिंदेसोबत रंगमंचावर काम करण्याचा अनुभव तिने खास मानला आहे. “त्यांचा अभिनय, निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा खूप प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या समर्पणातून शिकण्यासारखं खूप काही आहे,” असे तिने सांगितले. नेहाने प्रेक्षकांना या नव्या प्रयोगासाठी रंगमंचावर यावे, असे आवाहन केले आहे. “काळ बदलला आहे, कलाकारही नवे आहेत. तुम्हाला नाटक आवडो वा न आवडो, तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. ”असं ती म्हणाली..नेहाबद्दल बोलयाचं झालं तर तिने अनेक मालिका चित्रपटामधून आपल्या अभिनयाच्या छाप पाडली. तिची नकारात्मक भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. हिंदी मालिकामध्ये सुद्धा तिने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. आता ती पुन्हा रंगभूमीवर येत असल्याने चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. .मलाही संसार करायचाय! तेजश्री प्रधानचा व्हिडिओ व्हायरल... प्रोमोचे स्टेट्स चाहत्यांनी शेअर केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.