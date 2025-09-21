Premier

रंगभूमीवर नेहा जोशीचा नवा अवतार! विजय तेंडुलकरांच्या ‘सखाराम बाईंडर’ नाटकात साकारली ‘लक्ष्मी’ची भूमिका

Neha Joshi Shines as Laxmi in Vijay Tendulkar’s Sakharam Binder Play: नाटककार विजय तेंडुलकर यांचे ‘सखाराम बाईंडर’नेहा जोशी लक्ष्मीची भूमिका साकारत आहे. तिच्या पुन्हा रंगभूमीवर येण्याने चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय.
Neha Joshi Shines as Laxmi in Vijay Tendulkar's Sakharam Binder Play

Neha Joshi Shines as Laxmi in Vijay Tendulkar’s Sakharam Binder Play

Apurva Kulkarni
नाटककार विजय तेंडुलकर यांचे ‘सखाराम बाईंडर’ हे नाटक पुन्हा रंगमंचावर येत आहे. या नव्या प्रयोगात अभिनेत्री नेहा जोशी महत्त्वपूर्ण ‘लक्ष्मी’ची भूमिका साकारत आहे. अनेक दिवसांनी नेहाने रगंभूमीवर पदार्पण केल्याने चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

