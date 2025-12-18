'लाज कशी वाटत नाही' प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत चाहत्यांनी केलं गैरवर्तन, धक्काबुक्कीला वैतागून जोरात ओरडली, Viral Video

Nidhi Agerwal Viral Video: हिंदी सिनेसृष्टीतील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान चाहत्यांनी तिच्यासोबत गैरवर्तन केलेलं पहायला मिळाला. यावेळी ती धक्काबुक्कीला वैतागून चाहत्यांवर जोरात ओरडत होती. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केलाय. .अभिनेत्री निधी अग्रवाल 'द राजा साब' या सिनेमातील 'सहना सहना' या गाण्याच्या लाँन्चिंग इव्हेंटमध्ये सहभागी झाली होती. तिथून बाहेर येताना गर्दीनं तिला वेढलं. लोकांना तिच्यासोबत सेल्फी काढायचा होता. या गर्दीत निधी अक्षरश: अडकली होती. अनेक लोकांनी तिच्याभोवती गराडा घातला होता. बॉडीगार्ड असूनही निधीसोबत हा धक्कादायक प्रकार घडला. .निधी जेव्हा इन्व्हेटमधून बाहेर आली, त्यावेळी गर्दीने तिला धक्काबुक्की केली. बॉडीगार्ड गर्दीला अडवण्याचा प्रयत्न करत होते. पंरतु लोक तिला कसाही स्पर्श करत होते. तिच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करत होते. निधीने हाफ शोर्डर ड्रेस घातला होता. तो ड्रेस कसाबसा सावरत ती गाडीपर्यंत पोहचली. बॉडीगार्डने तिला गाडी बसवल्यावर तिने ड्रेस वेवस्थित करत मोकळा श्वास घेतला. .सोशल मीडियावर निधी अग्रवालचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये निधी प्रचंड घाबरलेली, अस्वस्थ झालेली पहायला मिळाली. अनेक लोकांनी तिचा हा व्हिडिओ शेअर करत संताप व्यक्त केलाय. अनेकांनी 'लाजा कशा वाटत नाही' अशा प्रतिक्रिया दिल्यात. तर काहींना हा व्हिडिओ पाहून प्रचंड वाईट वाटलय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय. .'जया बच्चन यांना तुमच्या फोनचा पासवर्ड माहिती?' कार्तिक आर्यनच्या प्रश्नावर बिग बींनी असं दिलं उत्तर, म्हणाले... 'वेडा आहेस का?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.