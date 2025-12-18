Premier

'लाज कशी वाटत नाही' प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत चाहत्यांनी केलं गैरवर्तन, धक्काबुक्कीला वैतागून जोरात ओरडली, Viral Video

ACTRESS NIDHI AGERWAL HARASSED BY FANS IN CROWD: हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री निधी अग्रवाल हिच्यासोबत एका कार्यक्रमात धक्कादायक प्रकार घडला. चाहत्यांच्या गर्दीत अडकून तिला धक्काबुक्कीचा सामना करावा लागला.
Apurva Kulkarni
Nidhi Agerwal Viral Video: हिंदी सिनेसृष्टीतील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान चाहत्यांनी तिच्यासोबत गैरवर्तन केलेलं पहायला मिळाला. यावेळी ती धक्काबुक्कीला वैतागून चाहत्यांवर जोरात ओरडत होती. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केलाय.

