झी मराठीवर निवेदिता सराफ यांचं कमबॅक, 'या' मालिकेत साकारणार 'आई'ची भूमिका, प्रोमो Viral

ZEE MARATHI’S NEW SHOW KRISHNAI CHYA LEKI: झी मराठी वाहिनीवर सध्या मालिकांमध्ये अनेक बदल पहायला मिळताय. टीआरपी टिकून ठेवण्यासाठी मालिकेच्या वेळा बदलल्या जाताय, तर कधी मालिकेत नवीन पात्र आणले जाताय. तर कधी वाहिनी नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येताय. अशातच काही दिवसापूर्वी झी मराठीने कृष्णाईच्या लेकी या मालिकेची घोषणा केली होती. या मालिकेत कोणते कलाकार असणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना होती. दरम्यान या मालिकेचा प्रोमो नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांचं झी मराठीवर कमबॅक होणार आहे. .निवेदिता सराफ यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी झी मराठीवरील 'अग्गंबाई सूनबाई, अग्गंबाई सासूबाई' या मालिकेत काम केलं होतं. ते त्याकाळी बबड्याची आई म्हणून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यांच्या पात्राला प्रेक्षकांची भरपूर पसंती मिळाली होती. दरम्यान आता पुन्हा निवेदिता सराफ आईच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. यंदा त्या कृष्णाईच्या रुपाने प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये दाखवल्याप्रमाणे,कृष्णाई (निवेदिता) घरातील सगळी जबाबदारी खंबीरपणे सांभाळताना पहायला मिळताय. त्यात त्या म्हणताना पहायला मिळताय की, 'मी लहानपणापासून ऐकलं होतं की, बाईकडं फक्त चुल आणि मुल असतं. घरातील सगळी जबाबदारी पुरुषाकडे असते. परंतु माझ्या नशीबात वेगळच घडलं. वंशाला दिवा नाही म्हणून नवऱ्यानं हात झटकला. तेव्हापासून माझ्या लेकीची आई पण मीच आणि बाप सुद्धा मीच. मी त्यांना सांगितलय, की, हवं तेवढा शिका आणि ताढ मानेनं जगा. कोणतरी म्हटलय की, पोटची बेटी धनाची पेटी, ज्याला समजली त्याने मनापासून जपली.' .दरम्यान या कृष्णाईच्या लेकी मालिकेची तारीख आणि वेळ अद्याप समोर आलेली नाही. तसंच निवेदिता सराफ यांच्यासोबत आणि कोण-कोणते कलाकार पहायला मिळणार याची सुद्धा उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. तसंच हा प्रोमो पाहून अनेकांनी ही मालिका हिंदीची रिमेक असल्याचं म्हटलय. 'गंगा माई की बेटियां' ही हिंदी मालिका आणि मूळ तेलुगु मालिका 'राधाम्मा कुथुरू'चा रिमेक असल्याचं म्हटलय. परंतु सध्या प्रोमोला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. .‘ऋषी कपूर यांच्यासोबत रोमँटिक गाणं करताना मी घाबरले होते’; पद्मिनी कोल्हापुरेंनी खुलासा करत सांगितला खास किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.