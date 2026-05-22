"बंद पडायला आलेल्या मराठी इंडस्ट्रीला लक्ष्मीकांत-अशोकने सावरलं" निवेदिता यांचा खुलासा

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील सगळ्यात लोकप्रिय जोडी म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ. या जोडीने एकत्र काम करत अनेक सिनेमे सुपरहिट केले. त्यांच्या सिनेविश्वासाठीच्या योगदानाबाबत नुकताच निवेदिता सराफ यांनी खुलासा केला. .निवेदिता यांनी नुकतीच सर्वकाही चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांचा प्रवास, त्यांचं बालपण, मराठी इंडस्ट्री याविषयी गप्पा मारल्या. तेव्हाच त्यांनी मराठी इंडस्ट्री एकेकाळी बंद होण्याच्या मार्गावर होती त्यावेळी लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ यांनी सिनेविश्वाला कसं वाचवलं हे उघड केलं. .निवेदिता म्हणाल्या की,"एक काळ असा होता जेव्हा प्रादेशिक सिनेसृष्टी एक एक करून नष्ट होत होती. गुजराती सिनेसृष्टी नष्टच झाली होती. कन्नड चित्रपट सृष्टी, बंगाली चित्रपट सृष्टी तेव्हा मराठीपण लयाला जात होती. तेव्हा अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी लोकांना थिएटरमध्ये खेचून आणलं आणि थिएटर मध्ये सिनेमा बघायची सवय लावली तेव्हा ती टिकली त्या काळामध्ये. नाहीतर ती लयालाच चालली होती."."त्यांनी त्यावेळी वेगवेगळे सिनेमे करून ती टिकवली. कदाचित काही सिनेमे आता तुम्ही म्हणत असाल की तेवढे ग्रेट नसतीलही. पण चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहामध्ये प्रेक्षक येत होते. ती यायची सवय प्रेक्षकांची राहिली. ज्याच्या जोरावरती आपण आता मराठी सिनेसृष्टीत वेगवेगळे प्रयोग करू शकतो." असं त्या पुढे म्हणाल्या. .अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी एकत्र अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांचे धुमधडाका, अशी ही बनवाबनवी, चंगू मंगू या अशा अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं. त्यांचं योगदान सिनेविश्वासाठी अमूल्य आहे.