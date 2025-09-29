Premier

सेल्स गर्ल म्हणून काम करणारी तरुणी आता आहे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन ! मानधनाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

Bollywood Top Actress Once Worked As Sales Person : बॉलिवूडमध्ये सध्या डान्सिंग क्वीनचा किताब जिंकणारी अभिनेत्री एकेकाळी सेल्सगर्ल म्हणून काम करत होती. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
सेल्स गर्ल म्हणून काम करणारी तरुणी आता आहे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन ! मानधनाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : बॉलिवूड सिनेमे फ्लॉप ठरले तरीही बऱ्याचदा तरीही त्यातील आयटम सॉन्ग गाजतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये या गाण्यांचंही प्रमाण बॉलिवूडमध्ये वाढलं आहे त्यामुळे यामध्ये दिसणाऱ्या अभिनेत्रीचा एक वेगळा चाहतावर्ग बनला आहे. तर काही अभिनेत्री फक्त या गाण्यांमध्येच काम करतात. यातीलच बॉलिवूडमधील सध्याच्या आघाडीच्या डान्सिंग क्वीनविषयी जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com