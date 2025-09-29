सेल्स गर्ल म्हणून काम करणारी तरुणी आता आहे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन ! मानधनाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

Marathi Entertainment News : बॉलिवूड सिनेमे फ्लॉप ठरले तरीही बऱ्याचदा तरीही त्यातील आयटम सॉन्ग गाजतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये या गाण्यांचंही प्रमाण बॉलिवूडमध्ये वाढलं आहे त्यामुळे यामध्ये दिसणाऱ्या अभिनेत्रीचा एक वेगळा चाहतावर्ग बनला आहे. तर काही अभिनेत्री फक्त या गाण्यांमध्येच काम करतात. यातीलच बॉलिवूडमधील सध्याच्या आघाडीच्या डान्सिंग क्वीनविषयी जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून आहे नोरा फतेही. हाय गर्मी, कमरिया, साकी साकी, दिलबर अशी तिची गाणी खूप गाजली. बेली डान्स या प्रकाराला तिच्यामुळे ग्लॅमर मिळालं आहे. तिच्या एका डान्सला मिलियनमध्ये व्ह्यूव्ज मिळतात. पण नोराचा स्ट्रगल खूपच भयानक आहे. .मूळची मोरोक्कोमध्ये असलेल्या नोराची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्यामुळे लहान वयात तिला खूप संघर्ष करावा लागला. वयाच्या 16 व्या वर्षी ती एका मॉलमध्ये सेल्स गर्ल म्हणून काम करत होती. ब्रूटला दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या संघर्षाविषयी सांगितलं. .ती म्हणाली की,"माझी पहिली नोकरी एका मॉलमध्ये रिटेल सेल्स असोसिएटची होती. जे माझ्या हायस्कुलच्या अगदी शेजारी होतं.त्यामुळे शाळा सुटली की मी तिथे जायचे. तिथे सेल्स गर्ल म्हणून काम करायचे. त्यावेळी मी 16 वर्षांची होते. माझ्या घरात त्यावेळी आर्थिक समस्या सुरु होत्या. घरची परिस्थिती बेताची होती आणि त्यामुळे मला काम करावं लागायचं."."जेव्हा मी भारतात आले तेव्हा मला भाषेच्या समस्येला सामोरं जावं लागलं. मला वाटलं इकडची लाइफस्टाइल खूप हाइप असेल पण बॉलिवूडमध्ये जेव्हा आले तेव्हा मला माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा झटका बसला. मी खडबडून जागी झाले. मी तासन तास हिंदी शिकायचे. माझ्या बोलण्याच्या पद्धतीवर मी अपमान सहन केला आहे.".बिग बॉसमध्ये नोराची वाईल्ड कार्ड एंट्री झाली पण तिला ओळख मिळाली ती बडा पछताओगे या गाण्यामुळे. त्यानंतर तिचं नशीब रातोरात पालटलं आणि आता ती एका गाण्यासाठी 5-10 करोड मानधन घेते. .लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘१२० बहादूर’चा दुसरा टीझर प्रदर्शित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.